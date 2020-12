Rosja dozbraja Wyspy Kurylskie, rozmieszczono systemy obrony rakietowej. Japonia: "Nie do przyjęcia"

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało we wtorek o rozmieszczeniu systemów obrony przeciwrakietowej na Wyspach Kurylskich - archipelagu na Oceanie Spokojnym, który jest zlokalizowany pomiędzy japońską wyspą Hokkaido oraz półwyspem Kamczatka i składa się z 56 wysp. O południową część archipelagu (to właśnie na niej zamieszczono systemy rosyjskiej obrony przeciwrakietowej) od II wojny światowej toczy się spór między Japonią a Rosją. Tym razem - jak przekazała rosyjska stacja telewizyjna Zwiezda - dozbrojona przez Moskwę została jedna z czterech wysp, Iturup. "Przybyła ciężka artyleria obrony powietrznej, system S-300V4" - podano w komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Wyjście z UE dla nas oznacza wyjście z Zachodu

Rosja dozbraja Wyspy Kurylskie, Japonia protestuje. "Nie do przyjęcia"

Na działania Rosji zareagowała już Japonia. Sekretarz gabinetu Katsunobu Kato w wypowiedzi cytowanej przez agencję Reuters przekazał, że jego rząd protestuje przeciwko działaniom Moskwy.

Z kolei japońska stacja NHZ cytuje nieoficjalne słowa przedstawiciela gabinetu, który prezentując stanowisko rządu w Tokio uznał, że działania władz Rosji w kwestii dozbrajania Kurylów są "nie do przyjęcia".

"Rozmieszczenie systemów obrony rakietowej nastąpiło niedługo po tym, jak były premier Japonii Shinzo Abe naciskał na rozwiązanie sporu i próbował wpływać w tej kwestii na prezydenta Rosji Władimira Putina" - zwraca uwagę Reuters. Z kolei Rosja oświadczyła w październiku, że planuje rozmieścić system rakietowy na wyspach, ale ruch ten będzie częścią ćwiczeń wojskowych, a nie działań bojowych.

Spór o Wyspy Kurylskie trwa od lat. Rosja i Japonia nie podpisały traktatu pokojowego

Kuryle Południowe zostały zajęte przez ZSRR w 1945 roku, a Japonia i Rosja nadal nie podpisały w tej sprawie traktatu pokojowego. W okresie II wojny światowej wyspy były zamieszkałe przez ok. 17 tys. Japończyków - niektórzy uciekli przed wkroczeniem Armii Czerwonej, a inni zostali wywiezieni na roboty przymusowe m.in. na Syberię. W 1951 roku Japonia zrzekła się praw do Wysp Kurylskich, ale zdaniem rządu w Tokio dokument nie dotyczył zrzeczenia się praw do czterech wysp: Iturup, Kunaszyr, Szykotan i grupy wysp Habomai ( w języku japońskim nazywają się one Etorofu, Kunashiri, Shikotan, Habomai).

W latach 1956, 2004 oraz w 2006 Rosja proponowała oddanie Japonii części spornych wysp (chodziło o Mały Łańcuch Kurylski - wyspę Szykotan i Habomai). Postawiono jednak ultimatum - Japonia miała zrzec się praw do pozostałych większych wysp w regionie. Rząd w Tokio tej oferty nie przyjął.