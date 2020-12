Włochy. 48-latek po kłótni z żoną wszedł z domu i przeszedł ponad 450 kilometrów

W regionie Marche we Włoszech doszło do nietypowego zatrzymania. Policjanci, wystawiając mandat przechodniowi, dowiedzieli się, że jest to zaginiony tydzień wcześniej 48-latek. Jak się okazało, po kłótni z żoną mężczyzna wyszedł na spacer, który zakończył się po 450 kilometrach.

