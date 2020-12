Koronawirus w Korei Północnej. Kim Dzong Un podejmuje "działania prewencyjne", obywatelom grozi głód

Choć Korea Północna nie przyznała się publicznie do ani jednego przypadku COVID-19 w swoich granicach, eksperci przyglądający się sytuacji w tym kraju podejrzewają, że północnokoreański system opieki zdrowotnej ma poważne kłopoty. Mogą o tym świadczyć najnowsze "działania prewencyjne", które wprowadził reżim Kim Dzong Una.

Od poniedziałku 30 listopada w Korei Północnej obowiązują nowe, surowsze restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Władze podjęły decyzję o zwiększeniu liczby posterunków na przejściach granicznych i zaostrzeniu zasad związanych z połowami na obszarach przybrzeżnych. Co więcej, Pjongjang drastycznie ograniczył relacje handlowe z Chinami.

Amerykańska telewizja CNN informuje, powołując się na dane opublikowane przez chińską administrację celną, że w październiku 2020 roku Pekin wyeksportował do Pjongjangu towary o wartości zaledwie 253 000 dolarów. Oznacza to spadek o 99 proc. w stosunku do września 2020 roku. To istotne, bo Chiny eksportują ponad 90 proc. towarów, które docierają do Korei Północnej z zagranicy. Posunięcie Kim Dzong Una i jego administracji wydaje się tym bardziej ekstremalne, że w ostatnim czasie Chiny kontynentalne informują tylko o kilku nowych przypadkach koronawirusa każdego dnia.

Do zagranicznych mediów docierają także informacje z Korei Północnej o egzekucji dwóch osób, które złamały przepisy związane z epidemią. Jedną z nich miał być celnik, który nie przestrzegał zasad zapobiegania wirusom podczas importu towarów z Chin.

Korea Północna nie potwierdziła publicznie informacji o spadku importu towarów z Chin ani nie skomentowała doniesień o egzekucjach, ale eksperci uważają, że nerwowe ruchy Kim Dzong Una mogą świadczyć o tym, że jego kraj ma poważne problemy w walce z epidemią koronawirusa. Ograniczenie handlu z Chinami oznacza ryzyko dla dostaw żywności i paliw do Korei Północnej. Można podejrzewać, że władze państwowe nie posuwałyby się tak daleko, gdyby sytuacja nie była poważna.

- Fakt, że otrzymujemy tak wiele raportów sugerujących, że doszło do masowych blokad, rozpraw i możliwych egzekucji, mówi mi, że dzieje się coś ważnego. I to nie wróży dobrze nie tylko gospodarce kraju, ale także zdolność wielu ludzi do codziennego radzenia sobie w Korei Północnej - w rozmowie z CNN powiedział Evans Revere, były zastępca sekretarza stanu USA ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku.