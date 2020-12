Rosja. Zatrzymano "maniaka znad Wołgi". Seryjny morderca zabił 26 starszych kobiet

Zatrzymanym mężczyzną jest 38-letni mechanik z Kazania. Służby twierdzą, że mężczyzna dokonał co najmniej 26 morderstw na terenie kilku regionów administracyjnych w centralnej Rosji. 38-latek był wcześniej karany za kradzież - informuje Rosyjski Komitet Śledczy.

Rosja. Zatrzymano "maniaka znad Wołgi". Morderca udawał pracownika opieki społecznej

Jak podaje CNN, mężczyzna zdobywał zaufanie starszych kobiet w wieku od 75 do 90 lat poprzez udawanie przedstawiciela opieki społecznej. Jego ofiarami najczęściej stawały się kobiety, które mieszkały samotnie. Zatrzymanie 38-latka było wynikiem wieloletnich badań kryminalistycznych i analiz biologicznych, które pozwoliły ustalić śledczym, że wszystkie zbrodnie zostały popełnione przez jedną osobę.

Rosja. Za pomoc w schwytaniu przestępcy wyznaczono nagrodę 3 milionów rubli

Po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Powiedziała, że pierwszego morderstwa dokonał, ponieważ był głodny i "mieszkał na ulicy". Z zeznań przestępcy opublikowanych w internecie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że 38-latek wybierał swoje ofiary losowo.

Obserwował je w pobliżu sklepów i bazarów, a następnie pomagał im w odniesieniu zakupów do domu. Kiedy starsze kobiety zapraszały go do środka, 38-latek zabijał je przy wykorzystaniu kabli elektrycznych i plądrował mieszkania. W 2019 r. policja wyznaczyła nagrodę 3 milionów rubli za informacje, które mogłyby doprowadzić do schwytania "maniaka znad Wołgi".