Kim jest József Szájer? Obrońca "świętości rodziny" został przyłapany na gejowskiej orgii

W piątek 27 listopada belgijska policja przerwała orgię, w której brało udział około 25 osób, głównie mężczyzn. Służby zainterweniowały, ponieważ okoliczni mieszkańcy skarżyli się na hałas i podejrzewali, że w budynku obok łamane są obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, według których w spotkaniach towarzyskich mogą brać udział maksymalnie cztery osoby. Media obiegła informacja, że dwie spośród zatrzymanych osób w czasie policyjnej interwencji powoływały się na dyplomatyczny immunitet.

Sarah Durant, rzeczniczka zastępcy brukselskiego prokuratora, powiedziała mediom, że jedna z osób, które brały udział w orgii, próbowała uciec z miejsca zdarzenia, wychodząc przez okno z mieszkania na pierwszym piętrze.

- Ręce mężczyzny były zakrwawione. Możliwe, że podczas ucieczki został ranny. W jego plecaku znaleziono narkotyki. Mężczyzna nie był w stanie przedstawić żadnych dokumentów tożsamości. Eskortowano go do miejsca zamieszkania, gdzie przedstawił się jako S.J. (ur. 1961) za pomocą paszportu dyplomatycznego - powiedziała Durant, której słowa cytuje brytyjski dziennik "The Guardian".

Nagła rezygnacja Józsefa Szájera. Polityk przeprosił za złamanie obostrzeń

W niedzielę 29 listopada węgierski eurodeputowany József Szájer, jeden z czołowych przedstawicieli partii Fidesz Victora Orbana, ogłosił, że rezygnuje z mandatu europosła z dniem 31 grudnia. Jego decyzja była nagła, a wyjaśnienia nieprecyzyjne - Reuters informuje, że Szájer argumentował swoje odejście "nieokreślonymi powodami moralnymi". Jego partyjni koledzy podziękowali mu za "odegranie kluczowej roli w umożliwieniu węgierskiemu konserwatyzmowi obywatelskiemu i chrześcijańskiej demokracji zajmowania prawowitych miejsce na europejskiej scenie politycznej" - donosi "The New York Times". Kiedy dziennikarze połączyli informacje o przerwanej orgii w Brukseli i nagłą rezygnację Szájera, a sprawa została nagłośniona przez media, polityk opublikował na swojej stronie internetowej krótkie wyjaśnienie.

"W belgijskiej prasie pojawił się dziś [1 grudnia - red.] artykuł o przyjęciu domowym w Brukseli w piątek, na którym byłem. (...) Nie brałem narkotyków, na miejscu zaproponowałem policji wykonanie testu, ale funkcjonariusze tego nie zrobili. Policja poinformowała mnie o znalezieniu pigułki ekstazy. Nie była moja, nie wiem, kto i jak ją podrzucił. Złożyłem w tej sprawie oświadczenie na policji. Przykro mi, że złamałem zasady dotyczące zgromadzeń, było to nieodpowiedzialne z mojej strony i przyjmuję sankcje, które się z tym wiążą" - napisał József Szájer, nie odnosząc się do medialnych spekulacji o tym, że brał on udział w gejowskiej orgii.

Kim jest József Szájer? Mąż sędzi jednym z autorów konserwatywnej konstytucji Węgier

Sprawa Józsefa Szájera zbulwersowała opinię publiczną m.in. dlatego, że jest on przedstawicielem konserwatywnej partii Fidesz, która chętnie powołuje się na chrześcijańskie wartości, opowiada się za "tradycyjnym" modelem rodziny i działa na szkodę osób LGBT+. Węgierscy aktywiści nazywają go homofobem i przypominają, że był jednym ze współautorów węgierskiej konstytucji z 2011 roku, do której wpisano "ochronę świętości instytucji małżeństwa" jako związku kobiety i mężczyzny.

"Steve Jobs z pewnością będzie szczęśliwy, gdy dowie się, że nowa konstytucja Węgier jest pisana na iPadzie, a właściwie moim iPadzie" - napisał na blogu w 2011 roku, rok po dojściu do władzy rządu Orbana.

Prace nad ustawą zasadniczą Węgier trwały dziewięć dni, nie przeprowadzono w jej sprawie żadnych konsultacji społecznych. Została uchwalona większością dwóch trzecich głosów, którymi dysponowała koalicja rządząca Fideszu i KDNP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa). Organizacje takie jak Amnesty International krytykowały nową konstytucję Węgier, wskazując, że jest ona sprzeczna z prawami człowieka w kwestii aborcji, związków jednopłciowych i kar dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Prywatnie Szájer jest mężem prawniczki i sędzi węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego Tünde Handó, z którą ma córkę.