Tajemniczy monolit zniknął z pustyni w Utah w USA, ale pojawił się w Rumunii

Przez kilka dni internauci i media z całego świata zastanawiały się nad tym, skąd na pustyni w Utah w Stanach Zjednoczonych wziął się 3,5 metrowy metalowy monolit. Po raz pierwszy wzmianka o niecodziennej konstrukcji pojawiła się 18 listopada. Zdjęcie przedstawiające obiekt udostępnili na Facebooku przedstawiciele Biura Bezpieczeństwo Publicznego w Utah. Monolit został wypatrzony z pokładu helikoptera, który używany jest przez Departament Ochrony Dzikiej Przyrody do liczenia owiec.

REKLAMA

USA. Podczas liczenia owiec natrafiono na 3,5-metrowy monolit

Z pustyni w Utah zniknął tajemniczy monolit. "Żartowaliśmy, że jeżeli któryś z nas zniknie, to reszta musi zacząć uciekać"

Internauci zachwycili się metalowym monolitem, który do złudzenia przypominał konstrukcję z filmu "2001: Odyseja Kosmiczna" Stanleya Kubricka. - Żartowaliśmy, że jeżeli któryś z nas zniknie, to reszta musi zacząć uciekać - mówił CNN jeden z odkrywców monolitu. Chociaż władze nie ujawniły, gdzie dokładnie znajduje się monolit, to internauci i tak ruszyli na poszukiwania. Jeden z mężczyzn podał nawet dokładne wytyczne. Dodatkowo, na podstawie zdjęć satelitarnych dowiedziono, że obiekt znajdował się na pustyni w Utah od co najmniej 2016 roku.

Władze stanu poinformowały, że konstrukcja stoi w miejscu publicznym i jest nielegalna, "bez względu na to, z której planety pochodzi". Problem jednak rozwiązał się sam: monolit zniknął niecałe dwa tygodnie od odkrycia. Po metalowej konstrukcji została jedynie podstawa. Biuro Zagospodarowania Terenu poinformowało, że obiekt "został usunięty przez nieznaną osobę lub grupę".

USA. Więźniowie wyłudzili nawet miliard dolarów z pomocy na COVID-19

Zniknął z USA, ale pojawił się w Rumunii

Monolit co prawda zniknął z pustyni w Utah, ale pojawił się w Europie. Konstrukcja niemal identyczna do tej ze Stanów pojawiła się w Rumunii, w okolicach miejsca, gdzie znajdowały się fortece dackie. Na powierzchni monolitu znajdują się jednak "bazgroły" w kształcie pętelek.

- Monolit znajduje się na terenie prywatnym, ale nadal nie wiemy, kto jest właścicielem konstrukcji. Obiekt znajduje się na obszarze chronionym, na stanowisku archeologicznym. Do zainstalowania czegokolwiek w tym miejscu wymagana jest zgoda urzędników oraz Ministerstwa Kultury - powiedziała "Daily Mail" Rocsana Josanu z wydziału kultury okręgu Neamt.