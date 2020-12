USA. Olbrzymi aligator na Florydzie. Porównano go do dinozaura [WIDEO]

Obecność aligatorów w Stanach Zjednoczonych nie jest niczym zaskakującym. Rozmiary niektórych osobników potrafią jednak mocno zaskoczyć. Jedno ze zwierząt zostało ostatnio zlokalizowane przy użyciu aplikacji nawigacyjnej w trakcie polowania na kaczki.

USA. Aligator porównany do dinozaura. Mógł mieć nawet 4,5 metra długości

Całkiem słusznie internauci porównali aligatora do dinozaura. Na nagraniu widać, jak podpływa on do niczego nieświadomej kaczki i ją pożera. Co prawda gad częściowo znajdował się w wodzie, ale i tak można zauważyć jego monstrualny rozmiar.

Nie tak dawno w sieci popularne było inne nagranie z udziałem aligatora. W połowie listopada golfista Jeff Jones zauważył go w klubie golfowym Valencia Golf and Country Club w Naples na Florydzie.

Według obserwatorów gad z Leesburg mógł mieć ponad 4,5 metra długości, czyli mniej więcej tyle, co średniej klasy samochód. Najdłuższy zmierzony jak dotąd aligator miał niespełna 5,5 metra długości. Oficjalne dane sugerują, że na samej Florydzie żyje blisko 1,3 miliona tych zwierząt.