WHO apeluje ws. sezonu narciarskiego: Istnieją bardzo poważne zagrożenia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła się do rządów z apelem o bardzo ostrożne podejście do zagrożeń związanych z rozpoczynającym się sezonem narciarskim. Według WHO istnieje poważne ryzyko, że podczas pobytów w pensjonatach, na lotniskach oraz w pobliżu wyciągów narciarskich może dojść do transmisji wirusa.

