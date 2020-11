Joe Biden powołuje zespół prasowy składający się z samych kobiet. Jen Psaki rzeczniczką Białego Domu

Prezydent-elekt Joe Biden wraz z przyszłą wiceprezydent Kamalą Harris napisali w oświadczeniu, że kierownictwo zespołu prasowego w Białym Domu będzie składało się z samych kobiet. Rzeczniczką nowego prezydenta ma zostać Jen Psaki, która w przeszłości pracowała w zespole prezydenta Baracka Obamy, a także w departamencie stanu za czasów rządów demokratów. Wybierając, jak napisano, “doświadczone i wysoko wykwalifikowane" kobiety na kluczowe stanowiska związane z mediami, Joe Biden chce, by w swojej pracy pokazały "różnorodne perspektywy".

REKLAMA

Bezpośrednia i wiarygodna komunikacja z narodem amerykańskim jest jednym z najważniejszych obowiązków prezydenta, a temu zespołowi zostanie powierzona ogromna odpowiedzialność łączenia Amerykanów z Białym Domem

- napisał w oświadczeniu Joe Biden.

UE będzie debatować nad relacjami z USA. Zaprosiła na szczyt Joe Bidena

To pierwszy raz w historii kiedy w zespole prasowym Białego Domu najważniejsze funkcje będą pełnić kobiety. Co więcej, cztery z siedmiu najważniejszych pracowniczek zespołu prasowego to osoby niebiałe. Taki skład zespołu stanowi kontrast do tego, jak zarządzany był ten urząd przez Donalda Trumpa.

Zróżnicowany zespół prasowy Białego Domu

Rzeczniczką prasową białego domu została Jennifer Psaki, która wcześniej pracowała w administracji Baracka Obamy, m.in. jako członkini zespołu prasowego i rzeczniczka departamentu stanu. Jej zastępczynią będzie Karine Jean-Pierre, szefowa zespołu wyborczego Kamali Harris, córka imigrantów z Haiti, lesbijka.

Kate Bedingfield, która kierowała komunikacją podczas kampanii prezydenckiej Bidena, została dyrektorką ds. komunikacji w Białym Domu. Wcześniej pełniła podobną funkcję, kiedy Biden był wiceprezydentem. Szefową komunikacji Kamali Harris zostanie z kolei Ashley Etienne, dotąd pełniąca taką samą funkcję w zespole Nancy Pelosi, spikerki Izby Reprezentantów, jako pierwsza kobieta i osoba niebiała na tym stanowisku (sama Pelosi jest pierwszą kobietą spikerką Izby).

Biden: Jestem zaszczycony. Będę prezydentem wszystkich Amerykanów

Jen Psaki podziękowała na Twitterze Bidenowi za nominację i podkreśliła, że ich wcześniejsza współpraca była zaszczytem, a każde spotkanie z nim było pełne empatii.

Administracja Joe Bidena

Wcześniej zwycięzca wyborów ogłosił, że nowym sekretarzem stanu ma zostać doświadczony dyplomata Antony Blinken, a były sekretarz John Kerry będzie specjalnym wysłannikiem do spraw klimatu. Na kluczowych stanowiskach mają też znaleźć się politycy latynoscy i afroamerykańscy. W tym tygodniu Joe Biden ma też ogłosić nominacje na kluczowe stanowiska związane z gospodarką.