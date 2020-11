Singapur. Na świat przyszło zdrowe dziecko z przeciwciałami COVID-19. Matka zakaziła się w czasie ciąży

Zobacz wideo Duda: Oddałem osocze i wszystkich Was, ozdrowieńców, do tego zachęcam!

31-letnia Celine Ng-Chan z Singapuru zakaziła się koronawirusem w marcu, podczas wyjazdu do Europy. Jej stan był na tyle poważny, że spędziła dwa i pół tygodnia w szpitalu. Kiedy stwierdzono u niej koronawirusa, Ng-Chan była w 10 tygodniu ciąży. 7 listopada urodziła syna. Okazało się, że chłopiec jest zdrowy, ale ma przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2 - pisze "The Straits Times".

- Nie martwiłam się, że Aldrin będzie chory na COVID-19, ponieważ przeczytałam, że ryzyko transmisji z matki na płód jest bardzo niskie. Mój lekarz podejrzewa, że w czasie ciąży przekazałem mu swoje przeciwciała. To bardzo interesujące. Pediatra mojego syna powiedział, że moje przeciwciała COVID-19 zniknęły, ale Aldrin je ma - powiedziała dziennikarzom Celine Ng-Chan.

Lekarze: Transmisja koronawirusa z matki na noworodka zdarza się rzadko

Przypadki takie jak ten z Singapuru mogą dostarczyć naukowcom wiedzy na temat tego, jak przekazywany jest koronawirus z matki na dziecko. Temat ten wciąż jest przedmiotem dociekań lekarzy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podtrzymuje stanowisko, według którego wciąż nie jest jasne, czy kobieta chora na COVID-19 może przekazać wirusa płodowi lub dziecku podczas ciąży, lub porodu. Do tej pory nie wykryto aktywnego koronawirusa w próbkach płynu otaczającego płód w macicy ani w mleku matki. Medycy z amerykańskiego Columbia University Irving Medical Center w New York-Presbyterian Hospital napisali w artykule, który został opublikowany na łamach czasopisma "JAMA Pediatrics" w październiku 2020 roku, że transmisja koronawirusa z matki na noworodka "zdarza się rzadko" - przypomina Radio ZET.

