Pierwszy wywiad Donalda Trumpa po wyborach. Prezydent USA wciąż powtarza, że wyniki zostały sfałszowane

Prezydent USA Donald Trump udzielił pierwszego wywiadu od dnia wyborów. Kiedy polityk mówił o rzekomych oszustwach wyborczych, prowadząca wywiad Maria Bartiromo z FOX Business powiedziała, że "fakty są po jego stronie".

Donald Trump powiedział, że ma dowody na to, że doszło do oszustw, które zaważyły na wynikach wyborów, ale sędziowie nie pozwalają ich mu przedstawić.

- Problem w tym, że ciężko dostać się do Sądu Najwyższego. (...) Doszło do ogromnego oszustwa. Jeśli Republikanie na to pozwolą, to już nigdy żaden inny Republikanin nie zostanie wybrany w wyborach: ani na szczeblu senatu, ani na szczeblu prezydenckim - mówił Trump.

Prezydent USA zasugerował, że skoro FBI i Departament Sprawiedliwości nie rozpoczęły śledztwa w sprawie rzekomych oszustw wyborczych, to najwyraźniej są "zamieszane" w proceder fałszowania wyborów. Krytykował także formułę głosowania korespondencyjnego, która jego zdaniem dała Demokratom możliwość sfałszowania wyborów. Donald Trump po raz kolejny stwierdził, że na niektórych listach wyborczych pojawiały się nazwiska osób zmarłych.

Donald Trump po raz pierwszy zapowiedział, że opuści Biały Dom

Ekspert: Donald Trump rzuca spaghetti w ścianę w nadziei, że coś się przyklei

Kontrowersyjny wywiad Donalda Trumpa był komentowany na antenie CNN. Eksperci ocenili, że był on pełen kłamstw i teorii spiskowych. Zwracali oni uwagę nie tylko na słowa prezydenta USA, ale także na zachowanie dziennikarki, która zgadzała się z "fałszywą narracją polityka".

- Maria Bartiromo, niegdyś budząca strach i uznana dziennikarka, najbardziej znana z pracy na parkiecie nowojorskiej giełdy, zmuszająca prezesów do mówienia prawdy, teraz siedzi za biurkiem i zaprasza prezydenta, by kłamał, kłamał i kłamał - powiedział korespondent CNN Brian Stelter.

Jonathan Rauch pracujący dla think-tanku Brookings Institution stwierdził, że Donald Trump prowadzi "klasyczną kampanię dezinformacyjną w rosyjskim stylu" i robi to lepiej niż Władimir Putin. - Kampania dezinformacyjna Trumpa na temat wyborów to mniej spójna strategia, a bardziej rzucanie spaghetti w ścianę w nadziei, że coś się przyklei - powiedział Rauch.

