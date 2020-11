Budżet UE. Waszczykowski: Portugalia "grała po stronie" Polski i Węgier w sprawie praworządności

Z informacji przekazanych przez gazetę wynika, że Portugalia miała się sprzeciwić mechanizmowi "pieniądze za praworządność" podczas posiedzenia Rady Europejskiej. Stanowisko rządu António Costy miało zostać określone w niemieckich dokumentach jako "bardzo krytyczne".

Budżet UE. Portugalia miała poprzeć argumenty Polski i Węgier ws. praworządności. "Grała po naszej stronie"

Dziennik "Público" powołuje się na informacje, które przekazał mu w rozmowie telefonicznej Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a obecnie eurodeputowany PiS. Waszczykowski miał stwierdzić, że w czasie posiedzenia Rady UE Portugalia "grała po naszej stronie".

W odpowiedzi na rewelacje dziennika portugalskie MSZ podkreśliło, że w trakcie negocjacji kraj przyjął dyplomatyczną postawę. "Brak szacunku dla państwa prawa zawsze był czerwoną linią dla rządu. Premier już wielokrotnie mówił publicznie, że kto nie realizuje podstawowych wartości, musi opuścić Unię Europejską" - zaznaczono.

W lipcu bieżącego roku w Budapeszcie doszło do spotkania premiera Portugalii z premierem Węgier Viktorem Orbanem. W czasie spotkania António Costa stwierdził, że kwestia praworządności nie powinna opóźniać wypłat z funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Podkreślił również, że Portugalczykom zależy na jak najszybszej wypłacie środków.

Budżet UE. Morawiecki potwierdził gotowość do weta w rozmowie z Angelą Merkel

W miniony piątek (27 listopada) premier Mateusz Morawiecki odbył rozmowę z niemiecką kanclerz Angelą Merkel na temat budżetu UE. Morawiecki powiedział, że w trakcie rozmowy potwierdził gotowość Polski do zawetowania unijnego budżetu jeżeli nie zostaną znalezione rozwiązania dobre dla całej UE, "a nie tylko dla niektórych jej członków".

"Na wstępie rozmowy podkreśliłem raz jeszcze, że będziemy bronić suwerennego prawa państw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowią prawo pierwotne i nadrzędne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawierają aktualne propozycje instytucji europejskich. To stwierdzenie stanowi fundament naszego stanowiska i punkt wyjścia do dalszych rozmów" - napisał na Facebooku Morawiecki.

Morawiecki podkreślił również, że "wentyl bezpieczeństwa" w postaci weta musi istnieć jako gwarancja uwzględniania racji i obaw wszystkich państw członkowskich. "Oświadczyłem dziś Pani Kanclerz, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na możliwie szybkie znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich oraz poszanowanie procedur traktatowych".