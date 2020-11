USA. Joe Biden poślizgnął się i uszkodził stopę podczas zabawy z psem Majorem

Jak podaje "The Guardian", w sobotę Joe Biden poślizgnął się podczas zabawy ze swoim psem Majorem - owczarkiem niemieckim, który będzie pierwszym w historii adoptowanym psem w Białym Domu. O urazie przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych poinformowało jego biuro.

Zobacz wideo Koniec z "America First"? Mapa globalnych wyzwań Bidena. "Nie ma powrotu do tego, co było przed Trumpem" [OKO NA ŚWIAT]