Joe Biden zaproszony na unijny szczyt do Brukseli. Wcześniej rozmowy na temat poprawy relacji z USA

Na szczycie unijnym zaplanowanym na 10 i 11 grudnia ma odbyć się strategiczna debata na temat przyszłości relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Jak poinformował wysoki urzędnik unijny pod dyskusję zostaną poddane następujące tematy: walka z pandemią COVID-19, ożywienie gospodarcze, walka ze zmianami klimatu, wspieranie multilateralizmu i wspólnych wartości, a także promowanie pokoju i bezpieczeństwa.

Reuters podaje, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaprosił prezydenta-elekta Joe Bidena na szczyt UE, który ma odbyć się w pierwszej połowie 2021 roku.

Według wyników wyborów zatwierdzonych w ostatnich dniach przez rządową komisję Joe Biden uzyskał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump - 232. Mimo zarzutów o fałszerstwa Donald Trump zgodził się już na rozpoczęcie procedury transformacji między swoją administracją a zespołem przyszłego prezydenta Joe Bidena.

Ostateczną decyzję o wyborze demokraty na prezydenta podejmie 14 grudnia Kolegium Elektorów. Ma to być jednak wyłącznie formalność, bo elektorzy nie mogą głosować według swojego uznania, ale zgodnie z wynikami z poszczególnych stanów.

Przypomnijmy, że w listopadzie Andrzej Duda, podobnie jak większość europejskich przywódców, złożył gratulacje Joe Bidenowi. Jednak pogratulował nie wygranej, a "udanej kampanii" i podkreślił, że wynik nie jest oficjalny. Niektóre zagraniczne media zwróciły uwagę na "zachowawczy" ton polskiego prezydenta, który chwali sobie dobre relacje z Donaldem Trumpem.

