Swiatłana Cichanouska planuje spotkanie z Joe Bidenem. "Mamy już zaproszenie"

Według nieoficjalnych jeszcze wyników, Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, zdobywając 306 głosów elektorskich, przy wymaganych 270. Dostał też o sześć milionów więcej głosów wyborczych niż Donald Trump.

REKLAMA

Swiatłana Cichanouska w rozmowie z Biełsatem poinformowała, że Joe Biden wystosował do niej zaproszenie na spotkanie.

Rzeczywiście planujemy spotkanie z Joe Bidenem i mamy już zaproszenie na takie spotkanie

- powiedziała polityczka.

"Cały świat jest z nami"

Swiatłana Cichanouska rywalizowała z Alaksandrem Łukaszenką o urząd prezydenta Białorusi. Wybory odbyły się 9 sierpnia i wygrał je ponownie Łukaszenka, choć, jak twierdzi opozycja i część Białorusinów, zostały one sfałszowane. Po wyborach Cichanouska została zmuszona do opuszczenia kraju. Na Białorusi wybuchły protesty, które kończyły się starciami z milicją. W rozmowie z Biełsatem Cichanouska zaapelowała do Białorusinów o wiarę w zwycięstwo.

My trochę się zmęczyliśmy, ale oni jeszcze bardziej. My się zjednoczyliśmy, a u nich panuje rozkład. Cały świat jest z nami i jest oszołomiony naszą samoorganizacją, samodzielnością. Świat okazuje nam swoją solidarność i razem na pewno zwyciężymy

- podkreśliła.