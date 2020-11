Największe oszustwo w historii Kalifornii. Więźniowie wyłudzili nawet miliard dolarów z pomocy na COVID-19

Jak podaje NBC, w amerykańskim stanie Kalifornia nie ma systemu, na podstawie którego we wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych pojawiałaby się informacja o tym, że wnioskujący jest osadzonym. Prokurator hrabstwa Sacramento Anne Marie Schubert powiedziała, że jest to prawdopodobnie największe przestępstwo w historii Kalifornii. Może chodzić bowiem o kwotę nawet miliarda dolarów.

USA. Dziesiątki tysięcy więźniów, w tym seryjni mordercy i pan "Brudne Gacie" dostali świadczenia dla bezrobotnych

Z danych śledczych wynika, że od marca do sierpnia 2020 roku z więzień spłynęło ponad 35 tysięcy wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Często wnioskujący nie ukrywali swoich prawdziwych danych osobowych. Na dodatek wśród osób, które wystąpiły i otrzymały świadczenie, znalazły się 133 z 700 osób, które są skazane na karę śmierci. Osadzeni ci otrzymali łącznie 420 tys. dolarów wsparcia.

Inni więźniowie podawali z kolei fałszywe nazwiska. Świadczenie otrzymał nawet skazany, który podpisał się jaki Poopy Britches (niedosłownie można to przetłumaczyć jako Brudne Gacie). W niektórych przypadkach pieniądze wysyłano bezpośrednio do osadzonych, a w innych na adresy bliskich lub znajomych więźniów. Niektóre zgłoszenia zawierały fałszywe numery ubezpieczenia - mimo to pieniądze były im wypłacane.

- Szczerze mówiąc, więźniowie zakpili z nas - przyznała Anne Marie Schubert. Pierwsze informacje na temat nieprawidłowości odkryte zostały we wrześniu w hrabstwie Kern przez prokurator okręgową Cynthie Zimmer. Urzędnicy mówili wtedy o przekazach pieniężnych, które trafiały do osadzonych.

- To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Poleciłem już utworzenie grupy zadaniowej, która zajmie się rozwiązywaniem tego problemu - powiedział gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Departamentu Rozwoju Gospodarczego, który udziela tych świadczeń, odmówił komentarza w sprawie, powołując się na wymogi poufności.