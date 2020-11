Przewodnicząca KE o mechanizmie praworządności: Kraje, które mają wątpliwości, mogą zwrócić się do TSUE

Ursula von der Leyen wystąpiła na sesji plenarnej Europarlamentu podczas debaty o przygotowaniach do grudniowego szczytu w Brukseli. Jak podkreśliła, Unia Europejska czeka na "zielona światło" w sprawie ram finansowych i funduszu odbudowy.

Dodała, że państwa, które mają wątpliwości co do zasad zapisanych w projekcie budżetu mogą zwrócić się to Trybunału Sprawiedliwości. - Unijny Trybunał Sprawiedliwości to jest miejsce, w którym dochodzi do interpretacji tekstów prawnych - stwierdziła szefowa Komisji.

Polska i Węgry nie zgadzają się na mechanizm praworządności

Na mechanizm uzależniający wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych nie chcą się zgodzić Polska i Węgry, Warszawa i Budapeszt krytykowały zapis o możliwym powiązaniu wypłaty środków unijnych z oceną stanu praworządności.

Premier Mateusz Morawiecki argumentował, że odebrałoby to niezależność mniejszym krajom europejskim, a kluczowe decyzje w sprawie przyszłości takich państw jak Polska podejmowałaby "grupa urzędników w Brukseli". Politycy europejscy krytyczni wobec postawy rządów Polski i Węgier podnosili, że weto w sprawie budżetu może utrudnić przekazanie środków unijnych, w tym również na walkę z pandemią. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie solidarności państw europejskich oraz wspólnej trosce o wartości unijne.