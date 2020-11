Przyszły sekretarz stanu USA opowiedział o związkach z Polską. Ojczym jako jedyny ze szkoły przeżył Holokaust

- Mój nieżyjący już ojczym był jednym z 900 dzieci w szkole w Białymstoku, ale jedynym, które po czterech latach w obozach koncentracyjnych przeżyło Holokaust - mówił podczas wtorkowego wystąpienia Antony Blinken, kandydat na szefa amerykańskiej dyplomacji.

Antony Blinken wspomina ojczyma z Polski

Polityk dalej opisywał, że pod koniec wojny jego ojczym uciekł podczas marszu śmierci i ukrywał się w lasach w Bawarii. - Z kryjówki usłyszał dudnienie, to był czołg. Ale zamiast żelaznego krzyża, zobaczył namalowaną z boku pięcioramienną białą gwiazdę. Podbiegł do czołgu, właz się otworzył i spojrzał na niego afroamerykański żołnierz - opowiadał. - Upadł na kolana i powiedział tylko trzy słowa, które znał po angielsku, których nauczyła go przed wojną matka: Boże, pobłogosław Amerykę. Tacy jesteśmy, to Ameryka reprezentuje na świecie - mówił.

Dalej Blinken podkreślał, że w polityce międzynarodowej USA muszą być pewne siebie, ale działać również z pokorą. - Z pokorą, ponieważ nie możemy rozwiązać wszystkich problemów świata sami, musimy współpracować z innymi państwami - podkreślił.

We wtorek Joe Biden przedstawił kilka nominacji na kluczowe stanowiska. Sekretarzem stanu (urząd odpowiedzialny za sprawy zagraniczne) ma zostać Antony Blinken, który w latach 2015-2017 pełnił funkcję zastępcy sekretarza stanu w administracji Baracka Obamy. Wcześniej - w latach 2013-2015 był zastępcą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Joe Bidena, który był wówczas wiceprezydentem. Blinkenowi pogratulował polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Nie mogę się doczekać naszej współpracy w przyszłości. Jestem przekonany, żeby nadal rozwijać strategiczny sojusz zarówno dwustronnie, jak i w ramach NATO" - napisał.