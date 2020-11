Joe Biden będzie dostawał tajne raporty wywiadowcze. Biały Dom zaczął przekazywać władzę elektowi

Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, które koordynuje działanie amerykańskich agencji wywiadowczych, poinformowało, że Biały Dom wydał formalną zgodę na przekazywanie Joe Bidenowi pisemnej wersji briefingu wywiadowczego, jaki codziennie otrzymuje prezydent USA. Na razie nie wiadomo kiedy Biden otrzyma pierwszy taki raport. Mają być one jednak przekazywane regularnie.

Zespół Joe Bidena odpowiedzialny za przejmowanie władzy jest w kontakcie z Narodową Radą Bezpieczeństwa oraz Pentagonem. Nawiązano też kontakty z innymi rządowymi agencjami. Dla przyszłej administracji kluczowe są plany walki z koronawirusem - przede wszystkim dotyczące dystrybucji szczepionki na Covid-19.

We wtorek cztery kolejne stany certyfikowały wyniki wyborów prezydenckich. Zgodnie z wcześniejszymi danymi z komisji wyborczych w Pensylwanii, Nevadzie i Minnesocie zwyciężył Joe Biden a w Karolinie Północnej Donald Trump.

Prezydent Donald Trump nie uznał dotąd zwycięstwa kandydata demokratów, a jego sztab kontynuuje działania prawne. Doradca Joe Bidena Bob Bauer wyraził jednak przekonanie, że nie przyniosą one rezultatu. "Jest już po wyborach" - stwierdził Bauer.