Prawniczka, która kwestionowała wybory w USA, nie jest już w sztabie Donalda Trumpa

Jak podaje dziennik "The Guardian" Sidney Powell miała wysunąć wiele błędnych tez na temat wyborów prezydenckich w USA. Prawniczka ze sztabu Trumpa twierdziła między innymi, że oprogramowanie do głosowania w Georgii było stworzone na zlecenie nieżyjącego już prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza.

- przekazali w niedzielnym oświadczeniu członkowie zespołu prawniczego prezydenta - Rudy Giuliani i Jenna Ellis. Sindey Powell, była prokurator federalna i prawniczka nie odniosła się do oświadczenia sztabu Trumpa.

Wybory w USA 2020. Kiedy wyniki głosowania?

Według wszelkich przesłanek Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w USA i ma prawo nazywać się prezydentem - elektem. Biden zyskał znaczącą przewagę nad swoim kontrkandydatem, który ubiegał się o reelekcje. Tymczasem Donald Trump bojkotuje przebieg wyborów i uważa, że doszło do zaniedbań i naruszeń. Członkowie jego sztabu złożyli pozwy do sądów, które miały wykazać nieprawidłowości.

W niedzielę sędzia federalny z Pensylwanii odrzucił pozew sztabu Donalda Trumpa i nie zgodził się na wstrzymanie uznania wyniku wyborów prezydenckich w tym stanie. Sędzia ocenił, że pozew nie został poparty odpowiednim materiałem dowodowym. Prawnicy Trumpa zapowiedzieli apelację do sądu wyższej instancji, a następnie do Sądu Najwyższego.