Odkrycie w Pompejach. Bogacz i niewolnik uciekali przed śmiercią. Zabiła ich "płonąca chmura"

Szczątki dwóch mężczyzn odkryto podczas wykopalisk prowadzonych w jednej z dawnych eleganckich willi. Znajdowały się pod dwumetrową warstwą popiołu. Trzy lata temu na tym obszarze odkopano też pozostałości stajni oraz skamieniałe ciała trzech koni w zaprzęgu.

Pompeje. Archeolodzy odnaleźli szczątki dwóch mężczyzn. Jeden z nich prawdopodobnie był niewolnikiem

Archeolodzy twierdzą, że odnalezione szkielety należały do mężczyzny o wysokim statusie społecznym oraz jego niewolnika. Pierwszy w nich był wieku ok. 30-40 lat. Na podstawie fałd pozostawionych przez materiał na warstwie popiołu ustalono, że nosił on tunikę i płaszcz. Druga z ofiar, mężczyzna, który w chwili śmierci miał od 18 do 25 lat, był ubrany w krótką tunikę. Kręgi szyjne młodszego z mężczyzn były zniekształcone, badacze podejrzewają, że przez ciężką pracę fizyczną, stąd teza o tym, że był on niewolnikiem. Przez blisko dwa tys. lat w popiele zachowały się kości mężczyzn. Eksperci puste przestrzenie powstałe w wyniku rozkładu tkanek wypełnili gipsem.

"Śmierć nastąpiła w wyniku szoku termicznego"

Naukowcy twierdzą, że pan i jego sługa uniknęli pierwszego etapu wybuchu Wezuwiusza (erupcja trwała kilka dni) i postanowili schronić się w podziemiach willi. - Te dwie ofiary prawdopodobnie szukały schronienia, gdy 25 października 79 roku n.e. około 9 rano nadciągnęła płonąca chmura, która zabiła wszystkich na swojej drodze - powiedział, cytowany przez Associated Press, Massimo Osanna, dyrektor stanowiska archeologicznego. - Śmierć nastąpiła w wyniku szoku termicznego, o czym świadczą także ich zaciśnięte stopy i ręce - dodał.

W wyniku erupcji Wezuwiusza śmierć poniosło kilka tysięcy osób. Pod warstwą popiołu, który na dwa tysiące lat utrwalił szczątki, budynki i niektóre przedmioty znalazły się nie tylko Pompeje, lecz także inne starożytne miasta: Herkulanum i Stabie. Ruiny Pompejów znajdują się ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu. Pierwsze prace archeologiczne rozpoczęto tam już w połowie XVIII wieku.