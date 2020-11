Pielęgniarka z USA o podejściu chorych na COVID-19: Nie chcą uwierzyć, że koronawirus istnieje

"Nie mogę przestać myśleć o pacjentach z COVID-19 z ostatnich kilku dni. Wyróżniają się ci, którzy nadal nie wierzą, że wirus istnieje. Mówią ci, że musi być inny powód ich choroby. Wyzywają cię i pytają, dlaczego musisz nosić te wszystkie "rzeczy", bo nie mają koronawirusa, ponieważ on nie istnieje. Tak, to naprawdę się zdarza. Przestają krzyczeć, kiedy zostają zaintubowani" - napisała pielęgniarka na Twitterze.

Rozgłos powstały po opublikowaniu tych wpisów spowodował, że pielęgniarka udzieliła dłuższego wywiadu stacji CNN. Doering mówiła w nim, że osobiście najtrudniejsze jest dla niej patrzenie na pacjentów, którzy na siłę szukają innej przyczyny swojego stanu zdrowia.

- Nie chcą uwierzyć, że koronawirus istnieje. Ludzie chcą, żeby to była grypa, chcą, żeby to było zapalenie płuc, a nawet mówili: "Myślę, że to może być rak płuc" - relacjonowała.

Pielęgniarka dodała następnie, że pacjenci absolutnie nie zwracają uwagi na to, w jakiej znaleźli się sytuacji. - Ich ostatnie słowa brzmią: "To nie może się dziać, to nie jest prawda", wtedy gdy powinni spędzić czas na rozmowie z rodziną przez FaceTime, przepełnia ich gniew i nienawiść. Po prostu nie mogę uwierzyć, że to będą ich ostatnie myśli i słowa - stwierdziła.

W dalszej części wywiadu Doering wyznała, że kilkukrotnie zaproponowała pacjentom połączenie ich z rodziną na ostatnią rozmowę. Ci jednak mieli odpowiadać, że "nie chcą, ponieważ nic im nie będzie".

Taki stan rzeczy odbija się na pracownikach służby zdrowia. Pielęgniarka opisała swoją pracę jako "horror, który nigdy się nie kończy". Z drugiej jednak strony przyznała, że "większość pacjentów jest wdzięczna za opiekę i dziękuje lekarzom i pielęgniarkom, choć to nie te przypadki najczęściej zapamiętuje.