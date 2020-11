Wybory w USA. W Georgii "odkryto" 2,6 tys. głosów niewliczonych do wyniku. "Błąd człowieka"

Zobacz wideo Magdalena Biejat o polskiej polityce zagranicznej

Georgia jest jednym z "czerwonych" stanów - głosujących zazwyczaj na Republikanów - w których w tym roku wybory wygrał Demokrata Joe Biden. Różnica głosów jest niewielka - 13 tys. lub 0,3 punktu procentowego. Dlatego w stanie doszło do ponownego przeliczenia głosów.

Jak podaje thehill.com, doprowadziło to do odkrycia najpoważniejszego dotychczas błędu w wyborach. W jednym z hrabstw "odnaleziono" ok. 2600 głosów, które nie zostały policzone w wynikach dla całego stanu. Urzędnicy odpowiedzialni za proces głosowania powiedzieli, że był to efekt ludzkiego błędu.

Dane dotyczące tych głosów nie zostały zgrane z karty pamięci maszyny skanującej, która je zliczała. Podkreślono, że nie była to kwestia problemu ze sprzętem, tylko osoby, która nie wykonała poprawnie swoich obowiązków.

Błąd bez wpływu na wynik

Luke Martin z lokalnego oddziału Partii Republikańskiej powiedział, że błąd jest "bardzo niepokojący". Dodał jednak, że nie wygląda, aby był to szeroki problem i wyraził zadowolenie, że został ujawniony przez audyt.

"Zgubione" głosy zostaną doliczone do wyników stanowych. Z 2,6 tys. głosów większość oddano na prezydenta Donalda Trumpa. To poprawi jego wynik w skali stanu o ok. 800 głosów. Nie będzie miało jednak wypływu na fakt, że Joe Biden wygrał w Georgii, gdyż jego przewaga to ok. 13 tys. głosów. Zresztą nawet gdyby Biden przegrał w tym stanie, to i tak miałby dość głosów elektorskich, by mieć zapewnioną prezydenturę.

Donald Trump i część Partii Republikańskiej zarzuca fałszerstwa i oszustwa wyborcze od momentu, gdy stało się jasne, ze to Biden wygrywa wybory. Jednak jak dotąd nie znaleziono żadnych dowodów na poważne czy szeroko zakrojone oszustwa, a większość pozwów sądowych sztabu Trumpa została oddalona jako bezprzedmiotowa. Błąd dot. 2,6 tys. głosów w Georgii jest jak dotąd najpoważniejszą odkrytą pomyłką w wyborach. W wielu stanach głosy wciąż są liczone, jednak według prognoz Biden wygrał w dostatecznej licznie stanów, by zapewnić sobie 306 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzeba co najmniej 270 głosów.