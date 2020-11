Mieszkańcy Nowego Jorku wyprowadzają się z miasta. Pustki na Piątej Alei i Wall Street

6 października gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zarządził zamknięcie szkół oraz małych i średnich firm w najbardziej dotkniętych koronawirusem obszarach miasta na co najmniej dwa tygodnie. Ta decyzja została podtrzymana w związku z utrzymującym się wzrostem liczby zakażonych. Wprowadzono podział na strefy - żółtą, pomarańczową i czerwoną, zgodnie ze wzrostem zachorowań w danym obszarze. W restauracjach i kościołach obowiązują ograniczenia co do liczby osób. W transporcie publicznym trzeba nosić maseczki.

Jak donosi "New York Times", najwięcej pozytywnych wyników testów na koronawirusa uzyskali mieszkańcy Brooklynu, Queens i północnych przedmieść Nowego Jorku. Coraz więcej osób martwi się o utrzymanie miejsca pracy i spłatę czynszu. Dotychczas najwięcej na lockdownie stracili właściciele barów i restauracji oraz hotelarze.

Nowojorczycy uciekają

Nowojorczycy wyprowadzają się do małych, spokojnych miasteczek w innych stanach. Z sondażu Manhattan Institute wynika, że ponad 40 procent nowojorczyków jest zdania, iż miasto zmierza w złym kierunku, ponad połowa obawia się powrotu dzieci do szkół. Według informacji "New York Post" między 1 marca a 31 października do nowojorskich urzędów wpłynęło aż 295 103 wniosków o zmianę adresu. Mieszkańcy Nowego Jorku masowo przeprowadzają się z powrotem w swoje rodzinne strony i opuszczają luksusowe apartamenty.

Serce USA opustoszało

Zaśmiecone, zdewastowane dzielnice, dziesiątki tysięcy bezdomnych na ulicach i rosnąca przestępczość powodują, że z miasta uciekają nie tylko bogaci. Ponad pół miliona nowojorczyków zatrudnionych w handlu, restauracjach i usługach straciło pracę i nie stać ich na opłatę czynszu.

Wyjeżdżają też ludzie młodzi, ponieważ nie mają szans na znalezienie pracy. Z miasta uciekają również duże firmy, bo koszty utrzymania biur poza Nowym Jorkiem są o połowę niższe.

Ze względu na wprowadzone w USA ograniczenia w przemieszczaniu się krajowa i międzynarodowa turystyka w Nowym Jorku całkowicie zamarła. Miasto zaoferowało wsparcie finansowe dla hoteli, które stworzą schronienia dla potrzebujących. Około 200 hoteli takich jak Radisson czy Hilton otworzyło swoje drzwi na przyjęcie bezdomnych i udzielenie im wsparcia podczas drugiej fali pandemii. Ten gest spotkał się z pozytywnym odbiorem Nowojorczyków, szczególnie w momencie ogłoszenia ostrzeżeń przeciwko tornadom.