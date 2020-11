Donald Trump po raz pierwszy przyznał, że Joe Biden wygrał. "Bo wybory były sfałszowane"

Donald Trump po raz kolejny odniósł się do wstępnych wyników wyborów prezydenckich w USA - liczenie głosów wciąż trwa, ale według doniesień amerykańskich mediów Joe Biden zdobył już co najmniej 306 głosów elektorskich, co zapewnia mu stabilną wygraną i sprawia, że Trump nie ma szans na odrobienie straty. Do zapewnienia sobie większości w Kolegium Elektorskim potrzeba 270 głosów.

Trump przyznał, że Biden "wygrał". "Bo wybory były sfałszowane"

Tym razem Trump po raz pierwszy użył w odniesieniu do nazwiska swojego kontrkandydata określenia "wygrał".

Wygrał, bo wybory były sfałszowane. Nie dopuszczono obserwatorów, głosy liczyła prywatna firma Dominion związana z radykalną lewicą, mająca złą opinię i fatalny sprzęt, który nawet nie nadaje się do Teksasu, gdzie wybory wygrałem zdecydowanie! Fałszywe i milczące media

- napisał Trump, nie podając jednak żadnych konkretnych dowodów na domniemane fałszerstwa. Jak dotąd nie dopatrzyły się ich także amerykańskie sądy. Sąd apelacyjny w Pensylwanii odrzucił wszystkie pięć pozwów prezydenta dotyczących wyborów, podobnie stało się też w Arizonie i Michigan.

Gdy amerykańskie media wychwyciły, że Donald Trump po raz pierwszy publicznie przyznał pośrednio, że to Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, reakcją był kolejny wpis Trumpa. "Wygrał tylko w oczach mediów przekazujących fejkowe informacje. Nie przyznałem niczego! Mamy przed sobą długą drogę. To były sfałszowane wybory"- napisał.

Trump wciąż "w trybie walki". "Retoryka o oszustwach wyborczych mi się opłaca"

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Trump zdaje sobie sprawę, że wkrótce będzie musiał opuścić Biały Dom, ale utrzymuje narrację o "sfałszowanych wyborach", by utrzymać zaangażowanie swoich zwolenników i wykorzystać ten argument w kampanii wyborczej w 2024 roku, w której chce wziąć udział.

"Trump przyznał już w rozmowach ze swoimi doradcami, że liczby nie odwrócą się już na jego korzyść, ale chce prowadzić w sądach wojnę o głosy, bo retoryka o oszustwach wyborczych mu się opłaca. On wciąż jest w trybie walki i uważa, że ta walka działa na jego korzyść" - podało jeszcze w ubiegłym tygodniu CNN, powołując się na rozmowach z dwoma doradcami kampanii Trumpa i na jedno bliskie mu źródło.

W sobotę setki tysięcy zwolenników Donalda Trumpa manifestowały w Waszyngtonie. Protestujący pod hasłem "Make America Great Again" twierdzili, że głosowanie w wyborach prezydenckich zostało sfałszowane i nie uznają zwycięstwa Joe Bidena.