Rumunia. Tragiczny pożar w szpitalu. Nie żyje 10 pacjentów chorych na COVID-19

Pożar w szpitalu w Piatra Neamt wybuchł w sobotę 14 listopada. Z doniesień agencji informacyjnej Reuters wynika, że ogień pojawił się najpierw na oddziale intensywnej terapii, a następnie zajął także sąsiednie pomieszczenie.

REKLAMA

Naukowcy: Koronawirus zmienia się mniej niż HIV, to dobra wiadomość

Pożar w szpitalu Piatra Neamt. Siedem osób jest w stanie krytycznym

W wyniku pożaru zmarło co najmniej 10 pacjentów, którzy leżeli na oddziale intensywnej terapii. Media informują, że były to osoby, które leczono na COVID-19. Poparzonych zostało także siedem kolejnych osób - sześciu pacjentów i jeden lekarz. Rumuński minister zdrowia Nelu Tataru powiedział dziennikarzom, że ranni pacjenci zakażeni koronawirusem zostali przetransportowani do szpitala w miejscowości Iasi, a lekarz, którego ciało zostało poparzone w 40 procentach, został przewieziony do placówki medycznej w stolicy Rumunii, Bukareszcie.

- W przyszłości wszystkie szpitale publiczne będą koordynowane przez ministerstwo zdrowia - powiedział Tataru, nie rozwijając tej myśli.

Obecnie lokalne szpitale w Rumunii są prowadzone przez władze regionalne, co utrudnia ogólny nadzór nad systemem opieki zdrowotnej - pisze Reuters.

Rumunia. Prokuratura bada możliwe przyczyny pożaru

Nie jest jasne, co było przyczyną wybuchu pożaru. Minister zdrowia Rumunii powiedział, że przyczyną tragedii mogło być zwarcie, z kolei rumuńska prokuratura krajowa oświadczyła, że zbada pożar także pod kątem zabójstwa. Associated Press podaje, że do prowadzenia tego śledztwa został wyznaczony prokurator, który prowadził śledztwo w sprawie pożaru w podziemnym klubie nocnym w stolicy Rumunii z 2015 roku, w którym zginęły 64 osoby.

Rumunia. Zmarł na COVID-19, a 10 dni później został wybrany na burmistrza