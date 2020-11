Wybory w USA. Joe Biden rozmawiał z papieżem Franciszkiem. Zadeklarował chęć współpracy

Zobacz wideo Komorowski: Jeszcze parę lat temu Biden był wdzięczny Polsce

Z doniesień portalu USA Today wynika, że Joe Biden rozmawiał z papieżem Franciszkiem w czwartek 12 listopada. Prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest gotowy do współpracy w sprawach pomocy migrantom i uchodźcom oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Stwierdził, że miałoby się to odbywać przy "współdzielonej wierze w godność oraz równość całej ludzkości". Papież Franciszek z kolei pogratulował Bidenowi wygranej w wyborach prezydenckich i pobłogosławił.

Joe Biden drugim katolikiem na fotelu prezydenta USA

Choć wyniki wyborów prezydenckich w USA nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, z danych z komisji wyborczych wynika, że Joe Biden ma już zapewnioną odpowiednią liczbę głosów elektorskich, aby zasiąść w Gabinecie Owalnym. Kandydat demokratów wygrał nawet w Arizonie. Mieszkańcy tego stanu postawili na przedstawiciela Partii Demokratycznej po raz pierwszy od 24 lat. Z przegraną w wyborach prezydenckich nie może się pogodzić urzędujący prezydent USA Donald Trump. Jego prawnicy składają kolejne pozwy, chcąc podważyć część głosów, przede wszystkim oddanych drogą korespondencyjną.

Joe Biden zwycięża w Arizonie. Demokraty nie wybrano tam od 1996 r.

Po zaprzysiężeniu Joe Biden będzie drugim po Johnie F. Kennedym katolikiem na stanowisku prezydenta USA. W czasie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że wiara jest dla niego dużą wartością, a podczas swojego przemówienia po ogłoszeniu zwycięstwa w wyborach cytował fragmenty chrześcijańskiego utworu "On Eagle's Wings". Polityk chodzi co tydzień do kościoła w rodzinnym Wilmington, a na co dzień nosi przy sobie różaniec.

