Melania Trump z dala od Donalda Trumpa. Podczas ceremonii Dnia Weterana eskortował ją żołnierz

W trakcie środowej uroczystości Melania Trump utrzymywała znaczny dystans od urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Przed rozpoczęciem ceremonii 50-latka eskortowana była przez jednego z żołnierzy, który odprowadzał ją pod rękę. Dzień Weterana w Hrabstwie Arlington, w Waszyngtonie był także pierwszym wystąpieniem Donalda Trumpa po wygranej Joe Bidena w tegorocznych wyborach prezydenckich.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Biejat o polskiej polityce zagranicznej

Melania Trump utrzymuje dystans od Donalda Trumpa. Konflikt pary prezydenckiej skończy się rozwodem?

Przeciwnicy Donalda Trumpa natychmiast wychwycili odstęp, jaki przez całą ceremonię na Cmentarzu Narodowym w Arlington utrzymywała Melania Trump. Odnieśli się tym samym do słów byłej doradczyni 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, która stwierdziła, że rozwód jest kwestią czasu.

USA. Była doradczyni Donalda Trumpa: Melania odlicza minuty do rozwodu

- Melania odlicza każdą minutę, aż będzie mogła zakończyć swój urząd. Wtedy będzie mogła się rozwieść - powiedziała Newman. Według niej pierwsza dama USA poczeka do stycznia, kiedy na urząd prezydenta zaprzysiężony zostanie Joe Biden. Melania w ten sposób chce "oszczędzić mężowi ostatecznego upokorzenia".

CNN: Melania Trump miała sugerować mężowi zaakceptowanie porażki

Powołując się na źródło będące blisko pary prezydenckiej USA, telewizja CNN poinformowała, że "Pierwsza dama Melania Trump zasugerowała mężowi, że nadszedł czas, by zaakceptował wyborczą porażkę". Były doradca Donalda Trumpa, Michael Cohen z kolei przyznał, że nie zdziwi się, jeśli urzędujący prezydent nie wróci do Białego Domu już po Świętach Bożego Narodzenia. - Jest przegranym i to go zabija.