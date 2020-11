Piął się w kościelnej hierarchii mimo licznych sygnałów o nadużyciach. Kim jest Theodore McCarrick?

Watykan opublikował raport Sekretariatu Stanu dotyczący Theodore’a McCarricka - amerykańskiego kardynała, który w ubiegłym roku został definitywnie wydalony ze stanu duchownego z powodu oskarżeń o pedofilię. Prace nad dokumentem liczącym blisko 450 stron trwały 2 lata. Przesłuchano ponad 90 świadków. Z raportu wynika, że pierwsze, anonimowe oskarżenia pod adresem Theodore’a McCarricka o nadużycia seksualne pojawiły się połowie lat 90., ale amerykańskie media informują o jeszcze wcześniejszych przypadkach.

Kim jest Theodore McCarrick?

Theodore McCarrick urodził się w 1930 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. W 1971 r. został sekretarzem Terence'a Cooke'a. W 1977 r. został wyświęcony na biskupa, służył jako biskup pomocniczy w Nowym Jorku. W 1981 r. McCarrick został mianowany pierwszym biskupem diecezji Metuchen w stanie New Jersey. W 2001 r. tamtejsze katolickie liceum, założone w 1885 roku, na cześć duchownego przyjęło nazwę Liceum Kardynała McCarricka. W 1986 roku został arcybiskupem Newark, w 2000 roku natomiast Jan Paweł II wyznaczył go na arcybiskupa Waszyngtonu. Niedługo później papież mianował go kardynałem.

Watykan publikuje raport o pedofilii. McCarrick zapewniał o niewinności

Doniesienia dotyczące popełnianych przez McCarricka przestępstw sięgają lat 70. W 1971 roku, gdy pełnił posługę jako ksiądz w Nowym Jorku, molestował ministranta. Kolejne oskarżenie o molestowaniu osoby nieletniej dotyczy 1972 roku. Kilka lat wcześniej, w New Jersey, duchowny miał obnażać się przed 11 latkiem.

W 1994 roku biskup Edward T. Hughes, następca McCarricka w Metuchen, otrzymał list od jednego z księży, który skarżył się, że McCarrick dotykał go w niewłaściwy sposób. W 2000 roku o. Boniface Ramsey miał wysłać skargę na arcybiskupa do nuncjusza apostolskiego w USA Gabriela Montalvo Higuery. Z listu wynika, że o. Ramsey informował arcybiskupa Nowego Jorku kard. Edwarda Egana o nadużyciach McCarricka. Kard. Egan miał zignorować informacje. W 2008 roku z kolei informacje na temat postępowania amerykańskiego duchownego miały zostać przekazane Benedyktowi XVI.

Ujawniono list od oskarżanego o pedofilię McCarricka do Dziwisza

McCarrick został oficjalnie oskarżony dopiero w 2018 roku. Nowojorska archidiecezja przeprowadziła postępowanie, które potwierdziło doniesienia o przestępstwach, których dopuszczał się w Nowym Jorku w latach 70. Na duchownego nałożono zakaz pełnienia posługi. Po tym wydarzeniu amerykańskie media jeszcze wielokrotnie opisywały nadużycia McCarricka. W 2018 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z Kolegium Kardynałów. W 2019 r. duchowny został pozwany przez mężczyznę, który twierdzi, że jako 14-latek był przez niego molestowany w latach 90.