Zjednoczone Emiraty Arabskie łagodzą prawo. Chodzi m.in. o wspólne mieszkanie przed ślubem

Dekrety przedstawiające zmiany w prawie dotyczącym wolności osobistych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały opisane w sobotę 7 listopada w państwowej gazecie "The National". Reformy mają na celu poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej kraju oraz "utrwalenie zasad tolerancji ZEA" - poinformowała państwowa agencja informacyjna WAM.

Zmiany w prawodawstwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają przyciągnąć inwestorów i turystów

Z doniesień agencji informacyjnej Associated Press wynika, że nowe regulacje dotyczą m.in. wspólnego mieszkania niezamężnych par. Do tej pory było to karalne, ale po zmianie prawa ma zostać zdepenalizowane. Nowe regulacje mają także ułatwić zakup alkoholu. Co więcej, tzw. zabójstwo honorowe będzie traktowane jak każde inne zabójstwo. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą w ten sposób chronić kobiety przed atakami motywowanymi chęcią "zmycia hańby" z rodziny. Tego typu zbrodnie popełniane są najczęściej przez krewnych płci męskiej na kobietach, które są podejrzewane o "rozwiązłość" czy nieprzestrzeganie zasad religijnych.

AP pisze, że zmiany prawne są odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to kraj, w którym żyje wielu obcokrajowców, którzy nie chcą stosować się do restrykcyjnych zasad szariatu. Aby wyjść naprzeciw zarówno przedsiębiorcom, migrantom zarobkowym, jak i turystom, Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły decyzję o liberalizacji prawa. Ma to także związek ze zbliżającymi się targami World Expo. Ze względu na pandemię koronawirusa Wystawa Światowa Expo została przesunięta o rok i rozpocznie się 1 października 2021 roku.

