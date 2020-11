Joe Biden do Amerykanów: Czeka nas mroczna zima. Nie ma dziś znaczenia, na kogo głosowaliście

Wciąż nie ma oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden, który przez większości amerykańskich mediów został już uznany za nowo wybranego prezydenta USA, przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przyszły plan walki z pandemią koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. - Choć jeszcze nie jestem zaprzysiężony, to już teraz musimy myśleć o tym, jakie będą dalsze działania w walce a pandemią. W tej chwili mamy niemal 10 milionów przypadków COVID-19 w USA, w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy 120 tysięcy nowych przypadków. Rośnie też liczba ofiar śmiertelnych - mówił.

Zobacz wideo Bronisław Komorowski o gratulacjach prezydenta Andrzeja Dudy

Joe Biden o pandemii koronawirusa. "Czeka nam mroczna zima"

Czeka nas mroczna zima. Nie ma dziś znaczenia, na kogo głosowaliście, jaką stronę barykady zajmowaliście przed wyborami. Poprzez noszenie maseczek możemy ocalić dziesiątki tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy Amerykanów, nie demokratów czy republikanów. Musimy się w tym zakresie trzymać nauki. Maseczka wciąż pozostaje najważniejszą bronią, bez względu na dzisiejsze wiadomości [dotyczące pomyślnych wyników testów nad szczepionką przygotowywaną przez koncert Pfizer - red.]

- podkreślał Biden, dodając, że "szczepionka powinna być jak najszybciej rozdana za darmo wszystkim Amerykanom". - Proszę, błagam was, noście maseczki. Zróbcie to dla siebie, zróbcie to dla swoich sąsiadów. To nie chodzi o odebranie wolności, tu chodzi o przywrócenie nam wszystkim normalnego życia tak szybko, jak to możliwe - mówił.

Po zaprzysiężeniu w styczniu 2021 zrobię wszystko, żeby przejąć kontrolę nad pandemią, żebyśmy mogli ponownie otworzyć firmy w bezpieczny sposób, żebyśmy mogli wznowić nasze życie i zostawić tę pandemię za sobą. Teraz musimy wznieść się ponad różnice, musimy zrobić to razem

Czas odłożyć retorykę służącą demonizacji tych czy innych ludzi. Pora przejąć odpowiedzialność za ten kraj, żebyśmy mogli efektywnie zwalczyć kryzys. Pokonamy tego wirusa i odbudujemy naszą gospodarkę, obiecuję wam. Możemy poradzić sobie z nierównościami rasowymi w naszym kraju. To wszystko leży w naszym zasię. A tym, którzy stracili bliskich w wyniku pandemii - jesteśmy z wami, wiem, jakie to uczucie i współczuję wam. Niech bóg chroni pracowników ochrony zdrowia i wszystkich Amerykanów. Dziękuję

- podkreślił Biden.