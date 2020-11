USA. Sztab Bidena i Harris stworzył nową stronę internetową. Cztery priorytety nowej władzy

Sztab Joego Bidena i Kamali Harris uruchomił stronę internetową "Build Back Better", z której dowiadujemy się, że demokraci uznani za zwycięzców listopadowych wyborów w USA powołali zespół ds. transformacji. Jego zadaniem jest "zapewnienie pomyślnego przeniesienia władzy między obecną administracją a administracją Biden-Harris". Rada doradcza przygotowuje także rozwiązania, które mają pomóc nowej władzy "sprostać pilnym wyzwaniom", przed którymi stoi amerykański naród.

Prezydent elekt Joe Biden i przyszła wiceprezydentka USA Kamala Harris oraz ich doradcy przedstawili cztery wyzwania, którymi - jak deklarują - zajmą się już pierwszego dnia urzędowania. Są to: pandemia COVID-19, kryzys gospodarczy, nierówności rasowe i zmiany klimatyczne.

"Nie będziemy tylko odbudowywać tego, co działało w przeszłości. To nasza szansa, aby zbudować coś lepszego niż kiedykolwiek" - czytamy na stronie.

Witryna "Build Back Better" posłuży administracji Biden-Harris do przekazywania obywatelom najistotniejszych informacji, w tym do przedstawiania opinii publicznej osób, które zostały wybrane do służby w zespołach nowego prezydenta i jego zastępczyni.

"Administracja Biden-Harris, napędzana fundamentami stworzonymi przez transformację, doprowadzi do sprawiedliwego wyzdrowienia, które odbuduje silną, inkluzywną klasę średnią i zbuduje gospodarkę na przyszłość" - czytamy.

Wybory prezydenckie w USA odbyły się we wtorek 3 listopada. W sobotę 7 listopada zwycięstwo Joe Bidena ogłosiły najważniejsze amerykańskie media. Nie przyjmuje tego do wiadomości urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który uważa, że podczas głosowania doszło do fałszerstw. Jego sztab składa kolejne pozwy, które mają doprowadzić do unieważnienia części głosów.