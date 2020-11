TVP Info cytuje rosyjskie media. "USA fałszują wybory". W TVP wezwanie do "ratowania demokracji"

Wybory w USA są szeroko komentowane w telewizji prorządowej. W serwisach informacyjnych szeroko podkreślana jest kwestia wątpliwości podnoszonych przez sztab Donalda Trumpa. Ale nie tylko - rządowy nadawca oddał też głos mediom rosyjskim.

TVP Info cytuje rosyjskie media. "Fałszują wybory"

Widzowie stacji TVP Info mogli usłyszeć m.in. Marię Zacharową, szefową rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która wyraziła "troskę o stan amerykańskiej demokracji". Materiałom poświęconym komentarzom towarzyszył sugestywny pasek: "Rosyjskie media: W USA fałszują wybory".

TVP z kolei relację o wyborach w USA umieściła jako dopiero piąty materiał w swoim serwisie informacyjnym. Komentarz do sytuacji w Stanach Zjednoczonych wygłosił m.in. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie". Jego zdaniem poinformowanie o wynikach wyborów w Pensylwanii ma być formą presji na amerykański wymiar sprawiedliwości.

- To, co w tej chwili wyrabiają media w USA, to jest głównie próba nacisku na sądy, żeby nie podejmowały decyzji, które być może są zgodnie z prawem, ale być może bardzo niekorzystne dla Joe Bidena - stwierdził publicysta.

- Trzeba życzyć Amerykanom, żeby jednak uratowali swoją demokrację, bo grozi im gigantyczny blamaż. Nie będzie nic gorszego, kiedy okaże się, że tak naprawdę wynik wyborów jest nie do ustalenia, a siłą mediów, nacisków opinii publicznej, zagranicznych przywódców, zostanie wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych - dodał dziennikarz.

Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl, zwraca uwagę na formę gratulacji, jakie Joe Bidenowi złożył prezydent Polski.

- Porównanie gratulacji dla Trumpa w 2016 i dla Bidena dziś. Odwołanie do decyzji Kolegium Elektorów, które będzie w grudniu, jest jasnym sygnałem, że Prezydent RP nie uznaje na razie wyniku wyborów w USA - twierdzi dziennikarz.

"Ekscelencjo, Pragnę pogratulować Panu wygranych wyborów i życzyć wielu sukcesów w pełnieniu urzędu 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki" - napisał w 2016 roku prezydent Andrzej Duda.

Ton komunikatu skierowany do obecnego kandydata Demokratów jest inny. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki i wysoką jakość polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

