Biden: Jestem zaszczycony. Będę prezydentem wszystkich Amerykanów

"Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie do tego, by stanąć na czele tego wspaniałego kraju. Mamy do wykonania ciężką pracę, ale obiecuję wam: będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Bez względu na to, czy oddaliście na mnie swój głos" - napisał na Twitterze Joe Biden.

"Będę pamiętał o zaufaniu, którym mnie obdarzono" - dodał kandydat demokratów, który według przewidywań najważniejszych agencji informacyjnych wygrał wybory prezydenckie w USA.

Tekst jest aktualizowany.