Austria. Policja stwierdziła, że zamachowiec z Wiednia działał sam

Zamach terrorystyczny w Wiedniu miał miejsce w poniedziałek 2 listopada około godziny 20 czasu lokalnego. Austriackie służby nie wiedziały początkowo, ilu było napastników. Jeden sprawca został zastrzelony na miejscu zdarzenia, jednak do policji docierały głosy, że terrorystów mogło być więcej. Po analizie ponad tysięcy godzin zapisów wideo z komórek świadków zdarzenia udało się ustalić, że 20-letni zamachowiec działał sam - pisze BBC.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii Karl Nehammer poinformował w środę 4 listopada, że w wyniku zamachu terrorystycznego w Wiedniu zginęły cztery osoby, a ponad 20 zostało rannych. Stan niektórych z nich jest ciężki. Media podają, że ofiarami śmiertelnymi zamachowca padli 24-letnia Niemka, 21-letni Macedończyk, 39-letni Austriak i 44-letnia Austriaczka.

Zamachowiec próbował kupić amunicję na Słowacji. Austria zignorowała ten sygnał

Napastnikiem okazał się 20-letni Kujtim Fejzulai, który miał zarówno obywatelstwo austriackie, jak i macedońskie, a z pochodzenia był Albańczykiem. Mężczyzna był znany wymiarowi sprawiedliwości. W 2019 roku został skazany na 22 miesiące więzienia po tym, jak próbował dostać się do Syrii, aby dołączyć do dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Mimo to 20-latek został zwolniony z więzienia zaledwie po kilku miesiącach, w grudniu ubiegłego roku. W lipcu 2020 roku wyjechał na Słowację, gdzie chciał kupić amunicję do karabinku automatycznego AK-47. Odmówiono mu sprzedaży, ponieważ nie miał pozwolenia na broń. Austria otrzymała od służb słowackich informację o próbie dokonania przez przyszłego zamachowca zakupu amunicji, jednak zignorowała ją. Karl Nehammer zapowiedział, że zostanie powołana niezależna komisja śledcza, która zbada tę sprawę.

Po tym, jak Kujtim Fejzulai dokonał zamachu terrorystycznego w Wiedniu, ISIS wzięło za niego odpowiedzialność. Tak zwane Państwo Islamskie opublikowało także wizerunek 20-latka.

