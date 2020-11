Z częściowych wyników wyborów do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, niższej izby Kongresu USA, wynika, że Tom Malinowski pokonał Thomasa Keana Jr. z Partii Republikańskiej. Przewaga urodzonego w Polsce Malinowskiego wyniosła 25 tys. głosów. Malinowski zdobył 54,4 proc. głosów, a Kean 45,6 proc.

REKLAMA

USA. Urodzony w Polsce polityk z drugą kadencją w Kongresie. To Tom Malinowski ze Słupska

"Dziękuje wyborcom z 7. dystryktu za domaganie się, aby wasi kandydaci mówili o istotnych problemach, uprzejmości oraz moralności spraw, przed którymi stoi Ameryka. Miałem zaszczyt walczyć o Twoje interesy w Kongresie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nadal zdobywać Twoje zaufanie" - napisał Malinowski po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów.

Wybory w USA. Joe Biden: Po zakończeniu liczenia głosów będziemy zwycięzcami

Lokalny portal My Central Jersey podkreśla, że rywal Malinowskiego - Tom Kean - starał się odbić z rąk Demokratów miejsce w Izbie Reprezentantów, które tradycyjnie należało do Republikanów. 7. okręg w New Jersey przez wiele lat opowiadał się za umiarkowanymi Republikanami, a ojciec Keana dwukrotnie sprawował funkcję Gubernatora New Jersey.

Jednak w ostatnich latach okręg stał się bardziej zróżnicowany etnicznie, co pozwoliło na zwycięstwo Demokratów. Przeciwnicy Malinowskiego atakowali go za bycie zbyt liberalnym. Malinowski odpowiadał swojemu rywalowi zarzutami o uległość wobec wielkich firm farmaceutycznych.

USA. Malinowski pracował w Białym Domu Billa Clintona

Tom Malinowski urodził się w Słupsku w 1965 r. Do Stanów Zjednoczonych przybył w wieku sześciu lat. Wychowywał się w miejscowości Princeton w New Jersey. W latach 90. Malinowski m.in. pisał przemówienia dla Madeleine Albright, pierwszej kobiety na stanowisku Sekretarza Stanu. Malinowski pracował również w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za kadencji Billa Clintona.

Biden coraz bliżej prezydentury. Uzbrojeni zwolennicy Trumpa protestują

Malinowski przez ponad 10 lat pełnił funkcję szefa oddziału Human Rights Watch w Waszyngtonie. W czasie sprawowania swojej funkcji Malinowski opowiadał się za zamknięciem więzienia w Guantanamo, które przez wielu obrońców praw człowieka było traktowane jako obóz koncentracyjny. Malinowski sprzeciwiał się również przekazaniu Izraelowi amunicji kasetowej. Według niego była ona niewłaściwie używana przez izraelskie wojsko w Libanie. Malinowski został wybrany do Izby Reprezentantów po raz pierwszy w 2018 r.