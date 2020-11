Europa ponownie się zamyka. Druga fala pandemii dotyka niemal wszystkie kraje

Najwięcej przypadków zachorowań w Europie zanotowała Francja z łączną liczbą przypadków 1,5 mln. W Wielkiej Brytanii i we Włoszech na COVID-19 zmarło najwięcej osób w Europie. Statystyki zachorowań ponownie wzrastają, a politycy wprowadzają nowe zakazy. Parlament Hiszpanii wydłużył stan zagrożenia epidemicznego aż do 9 maja 2021 roku.

Węgierskie puby nieczynne

Na Węgrzech zamknięto puby i inne miejsca rozrywki. Victor Orban zapowiedział wprowadzenie godziny policyjnej. Premier ogłosił przywrócenie nadzwyczajnego stanu epidemii. Węgrzy jak najdłużej czekali z wprowadzeniem nowych obostrzeń, aby uniknąć obciążania gospodarki. We wtorek na Węgrzech odnotowano największą do tej pory liczbę zakażeń - 3989 zachorowań.

Irlandzki lockdown

W Irlandii zmniejsza się liczba zakażonych. Do tej pory szczyt zakażeń osiągnięto 18 października, wtedy zachorowały 1284 osoby. Na terenie tego kraju obowiązuje sześciotygodniowy lockdown. Irlandczycy nie mogą oddalać się od domu dalej niż 5 kilometrów. Osobom, które straciły pracę przez zamknięcie kraju, przysługuje zasiłek w wysokości 350 euro tygodniowo. Funkcjonują supermarkety i szkoły.

Genewa wprowadza stan wyjątkowy

Od poniedziałku w Genewie zamknięte są restauracje, bary. Otwarte są sklepy tylko z towarami, które są niezbędne do przeżycia. W Szwajcarii na koronawirusa zmarło już 2 471 osób. Zamknięto kina, muzea, biblioteki i baseny. Lokalne władze nie zamknęły szkół ani przedszkoli.

Francuskie zamknięcie

Francuzi również mierzą się z nowymi obostrzeniami. Domy można opuszczać tylko ze względu na pracę, zakupy lub konsultację lekarską. Można także opuścić miejsce zamieszkania na godzinę ćwiczeń dziennie. Jeśli chcemy wyjść, musimy posiadać specjalny dokument, który podlega kontroli policji. Wprowadzono zakaz sprzedaży w supermarketach produktów i towarów, które nie są niezbędne.

We Francji zdiagnozowano już 1 419 295 przypadków zachorowań na koronawirusa. Prezydent powiedział, że wprowadzenie nowych obostrzeń jest niezbędne, ponieważ jeśli lockdown nie zostanie wprowadzony, to w połowie listopada zabraknie miejsc w szpitalach dla pacjentów.

Holandia z zakazem odwiedzin

W Holandii wprowadzono częściowy lockdown, który ma wypłaszczyć krzywą zachorowań. Przez okres dwóch tygodni Holendrzy mogą ćwiczyć na siłowniach indywidualne i przyjmować w domach maksymalnie dwie osoby. Na świeżym powietrzu można spotykać się maksymalnie dwie osoby. Na weselach może bawić się jedynie 20 osób. W pogrzebie może uczestniczyć 30 osób. Zamknięte są kina, muzea, biblioteki, kasyna, teatry, miejsca rozrywki i baseny.

Włosi masowo wykupują drożdże

Premier Włoch Giuseppe Conte we wtorek w nocy podpisał nowy dekret bezpieczeństwa, zaostrzający restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Na terenie całego kraju wprowadzono godzinę policyjną. We Włoszech nie wolno przemieszczać się bez ważnego, udokumentowanego powodu od godziny 22.00 do piątej rano. Zamknięte będą muzea, galerie, wystawy, sale gier hazardowych i siłownie. Utrzymano nakaz zamykania lokali gastronomicznych i barów o 18.00. We wtorek we Włoszech odnotowano 28 241 zakażeń koronawirusem.

Nowe obostrzenia spotkały się ze znaczącym sprzeciwem Włochów. W ubiegłym tygodniu na ulicach największych miast takich jak Mediolan, Rzym i Turyn odbyły się protesty i wybuchły zamieszki. Jak podaje Reuters, w Turynie wybijano szyby w luksusowych sklepach jak Gucci i podpalano śmietniki na ulicach. Zgodnie z wytycznymi włoskiego rządu na terenach szczególnie dotkniętych pandemią wprowadzone zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa lub całkowity lockdown. Restrykcje będą obowiązywać od jutra do 3 grudnia. Władze lokalne skarżą się, że nie miały żadnego wpływu na podjęte przez rząd decyzje. Przed ogłoszeniem lockdownu Włosi zaczęli masowo wykupywać drożdże i mąkę do wypiekania chleba i pizzy.

Mniej osób przy stoliku w Szwecji

30 października w Szwecji zachorowało najwięcej osób od początku pandemii - 4062 przypadki. We wtorek szwedzki rząd ograniczył liczbę osób, które mogą siedzieć przy stoliku w restauracji, do trzech. W Szwecji wirusolodzy obserwują dwukrotny wzrost liczby przypadków zakażeń. Do tej pory w tym kraju nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Zalecane jest zachowanie odstępu w kontaktach społecznych oraz praca zdalna.

Nowe obostrzenia w Polsce

Michał Dworczyk zapowiedział, że w środę na konferencji prasowej premier przedstawi listę nowych obostrzeń, które zostaną wprowadzane w najbliższych dniach. Szef KPRM zaznaczył, że rząd robi wszystko żeby nie wprowadzać całkowitego lockdwonu.