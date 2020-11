USA. Republikanie chcą unieważnienia części głosów korespondencyjnych w Pensylwanii

Pozew przeciwko urzędnikom hrabstwa Montgomery został wniesiony we wtorek 3 listopada do sądu federalnego w Filadelfii. Powódką jest kandydatka do Kongresu i przewodnicząca Partii Republikańskiej w sąsiednim hrabstwie Berks Kathy Barnette.

Republikanka chce unieważnienia części głosów, bo urzędnicy pomagali wyborcom

Polityczka uważa, że urzędnicy z hrabstwa Montgomery zaczęli liczyć głosy, zanim mieli do tego prawo. Forbes informuje, że w przepisy wyborcze w Pensylwanii mówią o zakazie przetwarzania i liczenia kart do głosowania przed godziną 7 w dniu wyborów. Zdaniem Barnette urzędnicy z Montgomery nie dostosowali się do tej zasady. Przedstawicielka Republikanów twierdzi także, że urzędnicy pozwalali wyborcom na korygowanie kart do głosowania, które zostały wysłane drogą pocztową. Forbes wyjaśnia, że stan Pensylwania pozostawił w gestii hrabstw określenie, w jaki sposób i czy w ogóle należy kontaktować się z wyborcami w celu poprawienia kart do głosowania, co zaowocowało "mozaiką zasad" w całym stanie. Powódka uważa jednak, że wszystkie karty do głosowania, które zostały poprawione, powinny zostać "uchylone i unieważnione".

Urzędnicy z hrabstwa Montgomery odpierają zarzuty Republikanki, twierdząc, że ich działania są zgodne z kodeksem wyborczym. Stwierdzili, że pracownicy lokali wyborczych zawsze pomagali wyborcom upewnić się, że oddają głosy poprawnie i że przekroczyli swoich uprawnień, kontaktując się z wyborcami. Wskazują, że niektóre problemy z kartami do głosowania, takie jak to, że wyborca zapomniał podpisać kopertę, są oczywiste przed ich otwarciem - relacjonuje Bloomberg.

Walka o głosy w Pensylwanii. Hrabstwo Montgomery lubi głosować na Demokratów

Hrabstwo Montgomery uchodzi za miejsce sprzyjające Demokratom. W ostatnich wyborach prezydenckich w USA wygrała tam Hillary Clinton, zdobywając 58 proc. głosów. Unieważnienie części głosów w tym hrabstwie mogłoby więc pomóc Donaldowi Trumpowi w staraniach o reelekcję.