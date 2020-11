Wybory w USA. Joe Biden o prognozach: Czujemy się dobrze. To więcej, niż się spodziewaliśmy

Joe Biden podkreślał, że on i jego sympatycy muszą wykazać się cierpliwością "aż żmudne przeliczanie głosów zakończy się". - Ale czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu - powiedział Joe Biden.

Wybory w USA. Biden: Niektórzy uważają, że już wygraliśmy w Arizonie

- Niektórzy uważają, że już wygraliśmy w Arizonie, dostaliśmy informację z Minnesoty i w dalszym ciągu nierozstrzygnięta jest sytuacja w Georgii. To więcej, niż się spodziewaliśmy - powiedział kandydat na prezydenta. Biden dodał, że optymistycznie patrzy na wiadomości z Michigan.

- Wyniki będą dopiero rano, ale to nie do mnie czy Donalda Trumpa należy ogłoszenie, kto wygrał wybory. To decyzja narodu amerykańskiego - powiedział.

Biden podziękował swoim sympatykom za cierpliwość.