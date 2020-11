Donald Trump czeka na wyniki wyborów prezydenckich w USA nie w siedzibie kampanii w Arlington w Wirginii, ale w biurowcu tuż obok Białego Domu, w specjalnym "pokoju wojennym". Drugi, tylko mniejszy, znajduje się w siedzibie prezydenta. Zdaniem "The New York Timesa" jest to "wykorzystywanie własności rządowej do celów politycznych".

6 Fot. Alex Brandon / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl