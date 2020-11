Watykan wyjaśnia słowa papieża Franciszka o związkach partnerskich

Pod koniec października miała miejsce premiera filmu Jewgienija Afiniejewskiego "Francesco". W wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby dokumentu papież Franciszek powiedział, że jest zwolennikiem stworzenia prawa dotyczącego zawierania związków cywilnych przez osoby homoseksualne. - Musimy stworzyć prawo dot. związków partnerskich. Dzięki temu oni (pary jednopłciowe - red,) będą prawnie chronieni (…) Osoby homoseksualne mają prawo być częścią rodziny. Są dziećmi bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być odrzucany czy unieszczęśliwiany z tego powodu - powiedział papież.

REKLAMA

Watykan o słowach Franciszka dotyczący związków osób homoseksualnych. Dotyczą tylko prawa cywilnego

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wyjaśnia, że kontrowersyjne słowa papieża nie odnosiły się do katolickiej doktryny dotyczącej charakteru małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale do przepisów prawa cywilnego - poinformowała KAI.

Donald Trump na wybory zabarykaduje się za gigantycznym płotem

Watykan zaznaczył, że w wywiadzie umieszczonym w filmie, papież odnosił się do dwóch problemów: niewykluczania dzieci ze względu na ich orientację seksualną oraz do tematu związków cywilnych w kontekście dyskusji o małżeństwach jednopłciowych, jaka miała miejsce w 2010 r. w parlamencie argentyńskim. Papież, który ówcześnie sprawował funkcję biskupa Buenos Aires, zdecydowanie sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu prawnemu.

Wyjaśniono, że słowa papieża o związkach partnerskich były "nieodłącznie związane z sytuacją prawną w Argentynie przed dziesięcioma laty". Franciszek stwierdził wówczas, że "mówienie o małżeństwach homoseksualnych jest nielogiczne", ale należy tym osobom zapewnić pewne "zabezpieczenie prawne". - To, co musimy uczynić, to prawo związków cywilnych; mają oni prawo do zabezpieczenia prawnego. Tego broniłem - powiedział Franciszek.

Zamach w Wiedniu. Austriacka policja zatrzymała dwie osoby

KAI przypomina, że już po rozpoczęciu swojego pontyfikatu Franciszek mówił o rozróżnieniu małżeństwa, które istnieje pomiędzy mężczyzną i kobietą, a uporządkowaniu pewnych aspektów ekonomicznych w związkach cywilnych. Papież Franciszek odnosił się w swojej wypowiedzi do szczególnych ustaleń państwa na gruncie prawa cywilnego, a nie wielokrotnie potwierdzanej doktryny Kościoła dotyczącej małżeństwa - podkreśla agencja.