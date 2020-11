Norweska lewica chce udostępnić darmowy zabieg aborcji dla polskich kobiet

Protesty przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego zakazującemu aborcji embriopatologicznej dotarły także do Norwegii. Strajki odbyły się między innymi w Oslo, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Bergen i wielu innych norweskich miastach.

Norwescy politycy o prawach kobiet

W wywiadzie na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce dla portalu VG wypowiedział się Nicholas Wilkinson, rzecznik partii SV (Socjalistycznej Partii Lewicy) ds. Polityki zdrowotnej.

To okropne. Prawa kobiet są deptane w Polsce. Norwegia nie może patrzeć na niesprawiedliwość. Musimy i możemy działać teraz. Można jeździć z Polski do Norwegii. Możemy pomóc tym kobietom, jeśli będziemy współpracować z innymi krajami w Europie przy otwieraniu szpitali i zapewnianiu lekarstw, których te kobiety potrzebują.

Polityk zapewniał, że w tym wypadku nie powinny obowiązywać opłaty za wykonanie aborcji, które dotyczy wszystkich obcokrajowców. Tłumaczył, że Norwegia nie poniesie z tego tytułu dużych kosztów. Zaznaczył, że wprowadzenie zakazu wcale nie zmniejszy liczby dokonywanych aborcji, ponieważ kobiety będą dalej to robić tylko w nielegalny sposób.

Wsparcie dla kobiet

Norweskie organizacje pozarządowe poparły protesty Polonii. Organizacja Human-Etisk Forbund Rogaland napisała na Facebooku:

Kobiety powinny mieć prawo decydować o własnym ciele i własnym życiu. Stoimy razem z Polkami, nie jesteście same! Popieramy ich podstawowe prawa człowieka, które polski rząd obecnie odbiera. Cóż, aborcja jest w Polsce praktycznie zakazana.

Prawo aborcyjne w Norwegii

W przeciwieństwie do Polski Norwegia dopuszcza aborcję na żądanie kobiety w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Z przyczyn prawnych, eugenicznych lub medycznych aborcja jest możliwa do 18 tygodnia ciąży za zgodą odpowiedniej komisji. Po tym terminie można zwrócić się do "rady aborcyjnej" z wnioskiem o uwzględnienie szczególnych warunków medycznych lub eugenicznych.