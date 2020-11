Quebec. Atak nożownika w średniowiecznym stroju. Nie żyją dwie osoby, pięcioro rannych

Jak podaje "The Guardian", do ataku doszło w pobliżu siedziby władz prowincji. Media informują, że tamtejsza policja wcześniej poszukiwała mężczyzny w średniowiecznym stroju oraz wyposażonego w ostrą broń białą. Mężczyzna ma ponad 20 lat. Po 1 w nocy lokalnego czasu udało się go zatrzymać. Służby na razie nie poinformowały o jego motywach.

REKLAMA

Policja potwierdziła informację o dwóch śmiertelnych ofiarach ataku i pięciorgu rannych. Mieszkańców okolicy wezwano do pozostania w domach ze względu na toczące się na miejscu śledztwo.