Wybory w USA. Donald Trump: sylwetka, program, partia

Wybory w USA. Donald Trump: sylwetka kandydata

Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 w Nowym Jorku. W 1968 roku uzyskał dyplom z ekonomii na Wharton School of Business. Jest znanym w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie przedsiębiorcą. W 1971 przejął zarządzanie rodzinną firmą, której nazwę z czasem zmienił na The Trump Organization. Dzięki swojej działalności biznesowej trafił do grona najbogatszych ludzi według magazynu Forbes. Od wielu lat związany jest z mediami oraz światem polityki.

Od końca lat 80. rozważał start w wyborach prezydenckich. W 2016 roku z ramienia partii republikańskiej uzyskał nominację kandydata na stanowisko prezydenta USA. W wyborach pokonał kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Kampania prowadzona przed wyborami 2016 spotkała się z niespotykanym dotąd zainteresowaniem ze strony mediów i to nie tylko amerykańskich, ale również zagranicznych.

Prywatnie 74-letni Donald Trump jest ojcem pięciorga dzieci. Jego żoną jest Melania Trump, która jest trzecią małżonką polityka. Dwa poprzednie małżeństwa Trumpa zakończyły się dość głośnymi medialnie rozwodami.

1 października 2020 potwierdzono oficjalnie, że Donald Trump i jego żona zakażeni są koronawirusem. Prezydent jednak dość szybko uporał się z chorobą i powrócił do pełnienia swoich obowiązków.

Donald Trump: program polityczny

Program polityczny Donalda Trumpa opiera się przede wszystkim o:

obniżkę podatków

przeniesienie produkcji z Chin do USA i wsparcie dla amrykańskich technologii

tworzenie nowych miejsc pracy i ich ochrona przed imigrantami

wsparcie amrykańckiego rynku paliw kopalnych i biopaliw, zwiększenie eksportu do Europy

Donald Trump zasłynął negatywnym podejściem do kwestii ekologicznych: wycofał USA z porozumienia paryskiego i usunął wiele przepisów dotyczących ochrony środowiska, które wprowadził jego poprzednik Barack Obama. Jest gorącym zwolennikiem szerokiego dostępu do broni. Swoje poglądy często prezentuje na Twitterze:

Donald Trump: kandydat partii Republikanów

Donald Trump początkowo związany był z Partią Demokratów. Później wielokrotnie zmieniał przynależność partyjną, jednak największy sukces polityczny jakim jest objęcie stanowiska prezydenta USA zawdzięcza współpracy z Republikanami.

Jak podliczyli obserwatorzy amerykańskiego życia politycznego Trump łącznie spędził 31 lat w partii demokratycznej, natomiast 18 w republikańskiej. Miał także dwuletni epizod przynależności do Partii Reform, z ramienia której również starał się o prezydenturę, jednak zdecydował się wycofać na etapie prawyborów.

