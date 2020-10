Papież Franciszek odniósł się do sytuacji w Polsce podczas audiencji generalnej w Watykanie. Franciszek przypomniał, że papież Jan Paweł II zawsze wzywał do miłości wobec ostatnich i bezbronnych oraz "do ochrony życia ludzkiego od poczęcia po naturalną śmierć".

3 Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl