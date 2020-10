Niemcy. Thomas Oppermann nie żyje. Wiceprzewodniczący Bundestagu zasłabł przed występem w telewizji

Z doniesień "Deutsche Welle" wynika, że Thomas Oppermann zasłabł tuż przed emisją programu "Berlin direkt" w telewizji ZDS. Polityk został przetransportowany do szpitala w rodzinnej Getyndze i tam zmarł. Nie jest jasne, co było przyczyną jego śmierci.

REKLAMA

Thomas Oppermann był członkiem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec od 1980 roku. Od 2005 roku pełnił funkcję posła do Bundestagu. W latach 2013-2017 był przewodniczącym klubu parlamentarnego SPD, w 2017 został wiceprzewodniczącym niemieckiego parlamentu. Zanim wszedł do Bundestagu, był m.in. ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dolnosaksońskiego rządu. Pod koniec sierpnia 2020 roku zapowiedział, że nie będzie startował w kolejnych wyborach do parlamentu federalnego.

- Kto spotkał ostatnio Opermanna, miał do czynienia z człowiekiem, który po zapowiedzi wycofania się z aktywnej polityki sprawiał wrażenie kogoś, kto zastanawia się nad sobą i zarazem z radością patrzy na czekające go nowe projekty. Jego nagła śmierć jest tym bardziej szokująca - skomentował przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble.

Politycy żegnają Thomasa Oppermanna. "Nasz kraj stracił doświadczonego polityka"

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego polityka. Thomas Oppermann osierocił czworo dzieci.

"Wiadomość o nagłej śmierci mojego kolegi i towarzysza partyjnego Thomasa Oppermanna napełniła mnie ogromnym smutkiem. Swoim zaangażowaniem i rozwagą Oppermann zasłużył się dla naszego kraju i dla socjaldemokracji. Myślami jestem z jego rodziną" - napisał z kolei polityk SPD, minister pracy Hubertus Heil.

"Nasz kraj stracił doświadczonego polityka, Bundestag wybitnego wiceprzewodniczącego, a SPD namiętnego i walecznego towarzysza. My wszyscy straciliśmy przyjaciela - jesteśmy pogrążeni w smutku" - napisał na Twitterze wicekanclerz, socjaldemokrata Olaf Scholz.