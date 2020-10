Francja. Prokurator o zabójstwie nauczyciela: To uczniowie wskazali go napastnikowi. Za 350 euro

Samuel Paty był nauczycielem historii we francuskiej szkole Collège du Bois d'Aulne. 47-letni mężczyzna został zamordowany 16 października 2020 roku przez 18-letniego Abdullaha Anzorowa. Zabójca chciał go ukarać za to, że pokazywał uczniom karykatury Mahometa podczas zajęć na temat wolności słowa. Anzorow ściął Samuela Paty'ego dużym nożem na ulicy na przedmieściach Paryża. Wkrótce potem policja zastrzeliła 18-latka. Francuskie władze opisują to zdarzenie jako atak motywowany "islamskim terroryzmem".

Prokurator: Anzorow nie zamordowałby Paty'ego, gdyby nie pomoc uczniów

Sprawą zabójstwa Samuela Paty'ego zajmuje się prokurator do spraw terroryzmu Jean-Francois Ricard. Podczas konferencji prasowej w środę 21 października powiedział, że Anzorow nie zamordowałby nauczyciela, gdyby nie pomoc uczniów Collège du Bois d'Aulne. Pochodzący z Czeczenii 18-latek znał jedynie nazwisko swojej ofiary, ale nie wiedział, jak ona wygląda. Anzorow dowiedział się, że Paty pokazywał uczniom karykatury Mahometa, ponieważ jeden z rodziców jego uczniów pisał o tym w social mediach.

Z ustaleń śledczych wynika, że Abdullah Anzorow przyszedł do Collège du Bois d'Aulne wczesnym popołudniem w piątek 16 października i poprosił napotkanych uczniów, aby wskazali mu Paty'ego, bo chce go "upokorzyć i uderzyć". Zaoferował im za to 300-350 euro. Dwóch uczniów w wieku 14 i 15 lat przekazało Anzorowi potrzebne mu informacje. W wyniku śledztwa ustalono także, że Anzorow skontaktował się z rodzicem, który opublikował w internecie nagranie, w którym oskarżył Paty'ego o piętnowanie muzułmanów i wzywał do zwolnienia go ze szkoły - informuje Reuters.

Pośmiertne odznaczenie dla Samuela Paty'ego

Francuski minister edukacji Jean-Michel Blanquer zapowiedział, że Paty otrzyma pośmiertnie najwyższe odznaczenie, Order Narodowy Legii Honorowej. Podczas pogrzebu zamordowanego nauczyciela, który miał miejsce 21 października, prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że był on oddany wpajaniu demokratycznych wartości Republiki Francuskiej swoim uczniom i nazwał go "cichym bohaterem".