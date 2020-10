Czechy wprowadzają surowe restrykcje. To już niemal lockdown. Kontakt ma być ograniczony do minimum

Ograniczenie wyjść z domu do minimum i zamknięcie większości - poza niezbędnymi - sklepów - to tylko niektóre z obostrzeń, które wprowadzą od czwartku Czechy. W środę odnotowano największy dobowy przyrost liczby zakażonych od początku epidemii w tym kraju. Ograniczeniom, które ogłosił rząd w Pradze, już niewiele brakuje do lockdownu.

