Miasto w Irlandii zawiesza partnerstwo z Nową Dębą na Podkarpaciu. Powodem jest "strefa wolna od LGBT"

Decyzja władz Fermoy o zerwaniu partnerstwa jest uzasadniona tym, że Nowa Dęba akceptuje homofobiczne zachowania. W lipcu 2019 roku radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu strefy "wolnej od LGBT". W treści uchwały radni piszą o sprzeciwie wobec "pojawiającym się w sferze publicznej działaniom zorientowanym na promocję ideologii ruchów LGBT". Gmina dotychczas nie odniosła się do działań władz Fermoy.

Według informacji portalu Onet, postawa irlandzkich radnych jest jednoznaczna:

Jako społeczeństwo mamy prawo zajmować mocne stanowisko przeciwko dyskryminacji i wymazywaniu społeczności LGBT+

- powiedziała rzeczniczka miejscowego oddziału tego ugrupowania Saoirse Mackin.

W treści informacji prasowej lokalny oddział irlandzkiej partii socjaldemokratycznej ogłosił powód podjętej decyzji:

Polska, jako jeden z sześciu krajów UE nie akceptuje małżeństw homoseksualnych, a w 2019 roku wprowadziła w wielu miastach "strefy wolne od LGBT". Jest to spowodowane homofobiczną retoryką partii rządzącej w Polsce - PIS. Unia Europejska wycofała dotacje dla polskich miast, które promują się jako wolne od LGBT.

Dyskryminują społeczność LGBT

Portal portal irishexaminer.com już w marcu donosił o możliwości wstrzymania współpracy z podkarpacką gminą. Wtedy jeden z radnych Fermoy - Noel McCarthy krytycznie odniósł się do uchwały.

Dyskryminują społeczność LGBT. Tutaj, w Irlandii, uznajemy małżeństwa homoseksualne i nie dyskryminujemy żadnej społeczności

- mówił radny w programie Cork Today Show w radiu C103.

To drugie zerwane partnerstwo

Na początku tego roku miasto Saint-Jean-de-Braye we Francji również zakończyło współpracę partnerską z miejscowością Tuchów. Ta decyzja skłoniła dziennikarzy OKO.press do napisania listów do miast partnerskich 13 samorządów. Jak donosi rzeszowska "Gazeta Wyborcza":

Na liście OKO.press znalazło się 13 gmin i województw, które od 2019 r. podjęły uchwały "Przeciwko ideologii LGBT". Wśród nich są dwa miasta z Podkarpacia. To Nowa Dęba, która współpracuje z Ploemeur we Francji i Fermoy w Irlandii. Drugą miejscowością jest Przemyśl, który jest partnerem South Kesteven w Wielkiej Brytanii, Paderborn w Niemczech, Humennego na Słowacji i Egeru na Węgrzech.