Donald Trump po przejściu zakażenia koronawirusem wznowił swoją kampanię prezydencką. Lekarz Białego Domu Sean Conley poinformował, że test na COVID-19 u Trumpa dał wynik negatywny i że prezydent nie stanowi zagrożenia epidemicznego dla innych. Kilka godzin później prezydent USA wsiadł na pokład Air Force One i udał się do Sanford w rejonie Orlando na Florydzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Trump wrócił do Białego Domu po pobycie w szpitalu

Donald Trump wznowił kampanię po przejściu COVID-19. "Czuję się silny i zdrowy!"

Podczas wiecu na tamtejszym lotnisku wyraził przekonanie, że jest odporny na koronawirusa. - Przeszedłem przez chorobę, mówią, że jestem odporny. Czuje się tak potężny, że mógłbym ruszyć do was i wycałować każdego z was - facetów i piękne kobiety - mówił amerykański prezydent.

Na spotkaniu ze swoimi zwolennikami przekonywał, że Stany Zjednoczone pod jego przywództwem "bardzo dobrze poraziły sobie z epidemią koronawirusa", mają "znakomite leki na COVID-19" i "są bliskie wypracowania szczepionki".

Jak relacjonują amerykańskie media, uczestnicy wiecu prezydenta Trumpa stali blisko siebie - nie było między nimi wymaganych odstępów, niewielu zakrywało też usta i nos maskami.

Sam Trump wszedł na scenę w akompaniamencie piosenki "God Bless the USA" i chwilę potem zaczął rzucać w stronę swoich zwolenników maseczkami ochronnymi. Sam nie osłonił twarzy ani nosa. - Kochamy cię! - słychać było krzyki tłumu.

- Jestem odporny! Czuję się silny i zdrowy. (...) Tak, sprawimy, że ten kraj będzie lepszy niż kiedykolwiek wcześniej! Mamy teraz więcej sukcesów niż wcześniej, spójrzcie na naszą armię, na nasze sukcesy. To wy jesteście prawdziwymi sondażami! - powtarzał do swoich zwolenników. - A Joe to nie jest fajny facet. On może być najgorszym kandydatem na prezydenta w historii, ale na szczęście jestem ja - mówił, komentując kandydaturę Joe Bidena.

Trump podczas przemówienia sugerował też, że jego przeciwnicy "robią wszystko, by nie wprowadzono szczepionek na koronawirusa do użytku przed wyborami". Te odbędą się w USA 3 listopada.